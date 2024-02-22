استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: رودسر و املش

رودسر و املش شعار انتخاباتی: (با انتخابی شایسته، آینده روشن‌تر است)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

طه مهرزاد سلاکجانی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- طه مهرزاد سلاکجانی متولد ۱۳۶۷، در یک خانواده مذهبی و کارمندی رشد یافته است. دارای دو خواهر بوده و متأهل می‌باشد. مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و لیسانس مهندسی کامپیوتر دارد. دارای سوابقی است به شرح: عضو انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

خروجی نامناسب، تصمیمات و قانونگذاری ناصحیح و عدم توجه به خلأهای قانونی و مشکلات آحاد جامعه و فاصله گرفتن از متن جامعه می‌تواند تبعات سختی داشته باشد.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

شناسایی گلوگاه‌های حساس کشور در سطوح و حوزه‌های مختلف و وضع قوانین جدید و اصلاح خلأ قوانین موجود و مجاب کردن دستگاه اجرایی کشور و نظارت مستمر و سلامت اجرا.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

قطعاً باعث ایجاد فاصله بین نماینده و طیف عامه مردم می‌شود. مادامی که فردی سیر باشد از حال گرسنه خبر ندارد. در بسیاری از لحظات با توجه به ذینفع بودن احتمالی فرد، تصمیم گیری و ورود در موضوعات مهم امکان پذیر نخواهد بود.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

هم افزایی و هماهنگی مجلس با سایر قوا می‌تواند بسیاری از گره‌های کور و سردرگمی‌ها را حل کند. باید توجه لازم در بزنگاه‌ها داشت که مبادا تضارب آرا موجب برهم خوردن ثبات نظام اسلامی شود.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نماینده، منتخب بخش یا قسمت اعظمی از یک جامه می‌باشد. مادامی که در مسیر و برای نفع مملکت و مردم (نه فرد و جریانی خاص) قدم برداشته شود دل‌ها نزدیک خواهد بود و در صورت عدم مسؤلیت پذیری طیف زیادی از جامعه به دولت، مملکت و متأسفانه نظام اسلامی بدبین شده و همه را به پای آن می‌نویسند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

لمس حضور و پیگیری مشکلات مردم از سوی مردم خود گواه مردمی بودن می‌باشد. فاصله نگرفتن از مردم می‌تواند یکی دیگر از موارد باشد. نماینده به جای نطق‌های پوچ و آزردن گوش و چشم مردم قدم و قلمش می‌تواند خیر باشد. در صورتی که نماینده بخواهد در دوره بعدی نیز داوطلب گردد، بزرگترین میتینگ و تبلیغ برای آن نماینده کارکرد ۴ ساله گذشته نماینده باید باشد تو حضور مجدد بین مردم که بسیار تصنعی است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

یک نماینده می‌بایست افق دید خود را فراتر از حوزه انتخابیه خود قرار دهد. البته نباید حوزه انتخابیه به هیچ عنوان مغفول بماند اما قانون گذاری و اصلاح قوانین جدید و مهم در همه امورات بویژه در سطح کلان حائز اهمیت است.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

بدون شک جلوگیری از ورود سرسام آور محصولاتی نظیر برنج و تنظیم قیمت بازار و توجه به کشاورز، بیمه محصولاتی مانند زیتون و برنج و حتی چای، گوش شنوا برای کشاورزان بوده و تعهد و توجه لازم در بستر سازی محصولاتی نظیر زیتون، برنج، چای، مرکبات و ... انجام دهند.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

ترغیب و حضور پررنگ وزارت امور خارجه در فراهم آوردن شرایط و فعال شدن دبیرخانه اتحادیه حتی به صورت دائم در مناطق شمالی کشور، ارتباط گیری مناسب و تعیین سهم ایران از منطقه.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

استفاده از تجربیات متخصصان و دلسوزان داخلی و استفاده از دانش خارج از کشور در موارد مشابه (ضمن بومی سازی و حفظ چهار چوب) و درس و عبرت گرفتن از موارد مشابه.