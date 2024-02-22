رقابت ۳۵۰ کاندیدای لرستان برای تکیه بر ۹ کرسی مجلس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرهای استان لرستان این روزها پر از شور انتخاباتی طرفداران کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هستند، هرکدام به‌نوعی می‌خواهند سهمی برای حضور داشته باشند و کاندیدای موردنظر خود را بیشتر به بقیه معرفی کنند.

آغاز تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از سوی طرفداران

تبلیغات آزاد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با سراسر کشور از امروز ۳ اسفندماه آغازشده و از همان ساعت اولیه طرف‌داران کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در لرستان تبلیغات خود را به گونه‌های مختلف آغاز کردند.

طرف‌داران نامزدهای انتخاباتی تبلیغات را با توزیع پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای خود تا نصب بنر و تبلیغات در فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی، واتساپ و … در دستور کار قرارداده اند، گویی اینکه مشابه رقابت بین کاندیدا برای حضور در مجلس شورای اسلامی، بین طرف‌داران آن‌ها نیز برای تبلیغات نیز وجود دارد و هرکدام سعی دارند از سایرین پیشی بگیرند.

در این حال و هوا کاندیداهای انتخاباتی لرستان نیز با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سخنرانی‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها، روستاها و مناطق دورافتاده استان سعی می‌کنند که خود را برای کسب حداکثری آرا به مردم معرفی کنند و برخی با دادن وعده‌های انتخاباتی، برخی با گفتن از نرخ بالای بیکاری در لرستان و ارائه برنامه‌های خود برای رفع آن، برخی با انتقاد از عملکرد دولت و بی‌توجهی به لرستان، برخی با ارائه برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف و … می‌خواهند آرا مردم را به‌نوعی به خود اختصاص دهند.

تأیید نهایی ۳۵۰ کاندیدای انتخابات مجلس در لرستان

بر اساس ستاد انتخابات استان لرستان، طبق قانون، زمان تبلیغات نامزدها از ساعات ابتدایی سوم اسفندماه آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رأی‌گیری، یعنی ۱۱ اسفندماه ادامه دارد.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه امسال برگزار می‌شود که لرستان با هفت حوزه انتخابیه ۹ نماینده در بهارستان و ۲ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

از مجموع هزار و ۶۴۹ شعبه ثبت شده در سامانه جامع انتخابات، ۸۴۴ شعبه در سطح شهرهای لرستان و ۸۰۵ شعب روستایی برای اخذ رأی مردم تعیین شده است.

در مجموع ۳۵۰ نفر برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه کاندیدا برای انتخابات ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با هم در این دور از انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.

بیشترین رقابت در کدام حوزه‌های انتخابیه وجود دارد؟

در حال حاضر بیشترین رقابت انتخاباتی در لرستان مربوط به حوزه انتخابیه خرم‌آباد و دوره چگنی با ۱۰۰ کاندیدا است. در این حوزه انتخابیه هم‌اکنون ۱۰۰ کاندیدا در حال رقابت برای نشستن بر روی دو کرسی مجلس شورای اسلامی هستند.

و اما در حوزه انتخابیه بروجرد بعد از خرم‌آباد شاهد بیشترین رقابت انتخاباتی بین کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هستیم به‌طوری‌که ۷۶ نامزد برای نشستن بر روی دو از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در حال رقابت هستند.

یک کرسی مجلس شورای اسلامی انتظار کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه دورود و ازنا را می‌کشند تا ۴۶ کاندیدای این حوزه انتخابیه برای نشستن بر روی این کرسی رقابت سخت و نفس‌گیری با یکدیگر داشته باشند.

و اما در حوزه انتخابیه دلفان و سلسله نیز شاهد رقابت ۲۷ کاندیدای مجلس شورای اسلامی هستیم و آن‌ها نیز خود را برای تصاحب یک کرسی مجلس شورای اسلامی آماده کرده‌اند.

همچنین هم‌اکنون ۵۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان در حال رقابت با یکدیگر برای کسب یک کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و حوزه انتخابیه الیگودرز نیز به‌تنهایی دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی بوده و ۳۷ کاندیدا برای تصاحب آن باهم در حال رقابت هستند.

این در حالی است که ما در استان لرستان شاهد کمترین رقابت انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی لرستان در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان هستیم به‌طوری‌که در حال حاضر تنها ۱۲ کاندیدا در گردونه رقابت قرار دارند و این تعداد نیز خود را برای نشستن بر روی یکی از صندلی‌های بهارستان آماده می‌کنند.

با این اوصاف ۳۵۰ کاندیدای مجلس شورای اسلامی لرستان برای نشستن بر روی ۹ کرسی مجلس شورای اسلامی در حال رقابت هستند و باید دید کدام‌یک از این کاندیداها از سوی مردم انتخاب و بر روی این کرسی تکیه خواهند زد.