اعزام بیش از ۲۵۰۰ کرمانشاهی به اردوی راهیان نور جنوب

سرهنگ یونس عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از ۵۰۰ دانش آموز و ۲۰۰۰ دانشجو کرمانشاهی از ۲۰ بهمن تا امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدهاند.
وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز بیش از ۲۵ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدهاند.
دبیر قرارگاه راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تا قبل از ماه مبارک رمضان، اعزامهای خانوادگی و قشر محلات را همانند سنوات گذشته به مناطق عملیاتی جنوب خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از سهمیلیون و ۲۵۰ هزار نفر از یادمانها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید داشتهاند.
گفتنی است، استان کرمانشاه با داشتن ۸ یادمان شهدا (۶ یادمان سپاه و ۲ یادمان ارتش) سهم قابل توجهی از اردوهای راهیان نور را دارد.
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