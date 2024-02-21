اعزام بیش از ۲۵۰۰ کرمانشاهی به اردوی راهیان نور جنوب

سرهنگ یونس عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از ۵۰۰ دانش آموز و ۲۰۰۰ دانشجو کرمانشاهی از ۲۰ بهمن تا امروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده‌اند.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز بیش از ۲۵ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شده‌اند.

دبیر قرارگاه راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا قبل از ماه مبارک رمضان، اعزام‌های خانوادگی و قشر محلات را همانند سنوات گذشته به مناطق عملیاتی جنوب خواهیم داشت.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه‌میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید داشته‌اند.

گفتنی است، استان کرمانشاه با داشتن ۸ یادمان شهدا (۶ یادمان سپاه و ۲ یادمان ارتش) سهم قابل توجهی از اردوهای راهیان نور را دارد.