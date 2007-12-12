همایش انتخاباتی مسئولان اجرایی و ائمه جمعه استان تهران

صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این همایش که به ابتکار استانداری تهران برگزار می شود، آیت الله سید احمد خاتمی،حجت الاسلام تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، دانشجو استاندار تهران و سایر مسئولان اجرایی استان تهران حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تیم ستاد انتخابات استان تهران تاکنون از 7 شهرستان این استان بازدید کرده، اظهار داشت: بازدید از تمامی شهرستانهای استان تهران هفته آینده پایان می یابد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در ادامه روند کار انتخابات، در شهرستانهای استان تهران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در برگزاری انتخابات تمامی دستگاه ها باید نسبت به روند کار توجیه شوند.

براتلو همچنین با اشاره به تداوم مذاکرات بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات رایانه ای، خاطرنشان کرد: انتخابات پیش رو چه به صورت دستی و چه به صورت رایانه ای برگزار شود، ما در مجموعه خود در ستاد انتخابات تهران، آمادگی صد درصدی را به منظور برگزاری انتخابات سالم ایجاد خواهیم کرد.

براتلو سپس به اهمیت برگزاری آزمون از قانون انتخابات از تمامی مجریان اشاره کرد و گفت: ستاد انتخابات تهران بحث آموزش تمامی مسئولان و دست اندرکاران انتخابات 24 اسفند را جدی گرفته و معتقد است، آزمون باید برای همه مجریان، حتی فرمانداران نیز برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران تاکید کرد که تنها اطلاع داشتن از قانون انتخابات کافی نیست و همه باید اشراف کامل به مباحث قانونی داشته باشند.

وی ادامه داد: ستاد انتخابات استان تهران چندی پیش اولین دوره آموزشی را برای دست اندر کاران امر انتخابات برگزار کرد و دومین دوره آموزشی نیز اول دی ماه برگزار می شود.

به گفته براتلو، پس از انجام سه دوره آموزشی یک آزمون کلی از تمامی مجریان برگزاری انتخابات آتی گرفته می شود.