استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: رودسر و املش

رودسر و شعار انتخاباتی: (به نام خدا - برای ایران - برای مردم)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

رضا قدیری صوفی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- کارشناسی ارشد حقوق کیفری نامزد مستقل، گرایش فکری اینجانب با هر گروه سیاسی که منطبق با قرآن باشد، مخالف با ریخت و پاش های انتخاباتی، مخالف با شفافیت آرا در مجلس، موافق با شفافیت مالی مسؤولین

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

اگر سوال را درست متوجه شده باشم مهمترین آسیبی که از کارکرد نامطلوب مجلس می‌توان متصور بود، بی اعتمادی مردم به مسؤولان، حکومت و سپس به دین خداست.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

به نظر باید به بخش الزام آور بودن واقعی نظارت‌ها در اجرای صحیح قوانین بیش از پیش تأکید داشت و مجلس را مهمترین ارگان نظارت بر اجرای صحیح قوانین جلوه داد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

همچنانکه خداوند در قرآن به صراحت فرمودند که: «انسان به یقین طغیان خواهد کرد اگر خود را در بی نیازی ببیند»، از همین رو باید دانست تجمل گرایی بیشتر زاییده ثروت اندوزی و دل بستن به پست و مقام است و این خصلت آدمی است و فرقی هم نمی‌کند نماینده مجلس باشیم یا وزیر یا یکی از سمت‌های بالای حکومتی. هر کس به سمت حب مال و جاه رفت لاجرم به سمت طغیان فکری و عقیدتی و سپس فاصله افتادن با ارزش‌های دینی خواهد رفت. برای پرهیز از چنین مشکلی باید در تقویت ایمان و اصل پرهیزکاری در جامعه اسلامی تلاش وافر صورت گیرد. تعالیم قرآنی در اصل امورات قرار بگیرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قطعاً تأثیر بسزایی در جهت رشد و پیشرفت کشور خواهد داشت. مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود، می‌تواند نقص‌ها و چالش‌های عملکردی سایر قوا و دستگاه‌ها را با ابتکار همیاری به آنها گوشزد نماید و با همفکری خود در حل مشکلات کشور بیش از پیش سهیم باشد. از نظر بنده در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی این همیاری بیشتر می‌تواند متجلی گردد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مهمترین و بزرگترین پیامد این موضوع، نا امیدی مردم از مسؤولان و حکومت و سپس نارضایتی آنها خواهد بود. اگرچه که این خود مردم هستند که بعضاً افراد سست عنصر و قدر نشناس را با انتخاب‌های خود به مجلس می‌فرستند اما در هنگام مواجه با نتیجه انتخاب‌های خود، تقصیر را از چشم مسؤولان و حکومت می‌بینند و قضاوت می‌کنند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

منطبق بود گفتار و عمل نماینده و همچنین حضور دوره‌ای او در بین مردم سبب خواهد شد تا مردم به صدق وعده‌های داده شده از سوی نماینده ایمان بیاورند و به این ترتیب رضایتمندی نماینده در نزد مردم هم بیشتر خواهد شد. بر عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجا که نماینده وعده را فقط برای جلب توجه و رأی آوردن داده باشد و نتواند یا نخواهد آنها را تحقق ببخشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

بحث تلاش نماینده برای بهبود اوضاع محل و مردم حوزه انتخابیه نباید به نقش وظیفه داشتن او در قبال تمام مردم خللی وارد کند. چه آنکه هر دو این وظایف در یک راستا هستند. نمایندگان با تدوین قوانین جامع که به نفع تمام مردم ایران باشد و نظارت‌های دقیق و مستمر خود بر اجرای صحیح آنچه تدوین شده می‌توانند به این وظیفه خطیر بهتر جامه عمل بپوشانند.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

باید صنعتی شدن استان به ویژه حوزه انتخابیه در دستور کار قرار بگیرد. البته منظور صنایعی است که با اقلیم و محیط منطقه سازگار باشد. به همین منظور جذب سرمایه یا گرفتن اعتبار مناسب مهمترین اصل است. همچنین همکاری و مشارکت مردم برای عرضه هر چه بهتر محصولات کشاورزی چه در عرصه داخلی و چه در حوزه صادرات می‌تواند مؤثر باشد. همکاری و مشارکت مردمی می‌تواند در قالب یک طرح خودجوش مردمی نمود پیدا کند بدین صورت که همه مردم منطقه به یک مقدار مساوی با آورده نقدی به مدت شش الی یکسال در چنین طرح جهادی تولیدی شرکت کنند. سپس مبالغ حاصل از این حرکت در جهت ساخت و راه اندازی انواع مؤسسات و نهادهای تولیدی و بسته بندی استفاده گردد. در انتها نیز سود حاصل از این همکاری و مشارکت، در بین تمام مردم شرکت کننده به میزان مساوی تقسیم گردد. بدین ترتیب هم تولید افزایش یافته، هم اشتغال ایجاد شده و هم موجب رشد اقتصادی و معیشتی منطقه می‌شود.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

همچنانکه در بخش قبلی اشاره شد، صنعتی شدن منطقه نقش محوری را در این خصوص دارد. صد البته که وقتی صحبت از استان می‌شود دیگر نقش یک نماینده مطرح نیست بلکه همت، مشارکت و هم فکری تمام نمایندگان حوزه‌های انتخابیه و بلکه تمام مسؤولان استان را می‌طلبند تا با در نظر گرفتن هدف یا اهداف کلیدی بستر را برای تحقق بخشیدن به آن اهداف فراهم نمایند. بنابراین همگرایی و رایزنی مسؤولان منطقه به ویژه نمایندگان مجلس استان می‌تواند چاره ساز باشد. بحث دریا و تولیدات حاصل از آن نیز در همین چارچوبی که عرض شد باید تعریف گردد. ما در زمینه تولیدات دریایی ضعیف نیستیم منتها ضعف ما بیشتر در قسمت برند سازی و بسته بندی‌های شکیل صادراتی است که این مهم نیز می‌تواند در قالب صنعتی شدن هدفمند محصولات دریا محور تعریف گردد.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

حفظ اکوسیستم منطقه به نظر تا حدود زیادی به اوضاع اقتصادی جامعه باز می‌گردد. چرا که کشاورزان و باغداران به دلیل مشکلات گوناگون در بحث فعالیت خود، روی به فروش زمین‌های کشاورزی و باغات خود می‌آورند و زمین‌های حاصل از فروش نیز بیشتر برای ویلا سازی و مهاجر پذیری استفاده می‌شود. همین فرایند خواه ناخواه سبب تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد. جنگل خواری نیز در این مورد جایگاه همیشگی خود را داشته و دارد. در مورد حفظ تالاب‌ها به ویژه تالاب انزلی بخشی از آنکه به بارش‌های باران رحمت الهی باز می‌گردد را که نمی‌توان کاری کرد. مگر با صنعتی شدن در این بخش و تولید باران‌های مصنوعی بشود تا حدودی اقدام مؤثری داشت. اما آن بخشی که دست ما مردم و مسؤولان است بیشتر ناظر به مدیریت استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی است که با استفاده‌های نابجا و غیر کارشناسی، بسترهای زیر زمینی آب را با چالش مواجه کرده که نتیجه آن می‌شود که با کم آبی تالاب‌ها مواجه خواهیم شد. بنابراین اتخاذ تدابیر صحیح در جهت به روز تر شدن و صنعتی شدن اصولی کشاورزی و همگام شدن با علم روز کشاورزی به ویژه در بخش ژنتیک و فعالیت‌های دانش بنیان‌ها می‌تواند تا حدود زیادی به حفظ بیشتر تالاب‌ها کمک کند.