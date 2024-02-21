استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: لاهیجان و سیاهکل

لاهیجان و سیاهکل شعار انتخاباتی: (خدمتگزاری به مردم بالاترین نعمت‌هاست)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

حبیب رضا حدادی سیاهکلی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

ضعف در مسؤولیت نظارت بر اجرای صحیح عملکرد مسؤولان (تیم اجرا) وجود دارد.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

بررسی مقررات به منظور پالایش، ساده سازی و در صورت لزوم حذف مقررات موازی و اضافی در حوزه نظارتی، ایجاد شاخص‌های قابل اندازه گیری برای بررسی عملکرد مسئولین و مجریان قانون بصورت دوره‌ای (فصلی، ۶ ماهه و سالانه)

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

یک نماینده واقعی همه هم و غم و انرژی خود را در راستای اجرای اهداف از پیش تعیین شده (در چارچوب وظایف محول) صرف می‌کند، بنابرلبن این امر جز با از خودگذشتگی، ایثار و جان فشانی به ثمر نخواهد رسید. در این صورت نماینده هیچ وقت در مسیر تجمل گرایی قرار نخواهد گرفت.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

زمانیکه هدف همه قوا یکی و آن هم رضای خالق و مخلوق باشد بدون هم راستایی، همراهی و همکاری قوا ممکن نخواهد شد و با یکپارچگی قوا رسیدن به اهداف پر قدرت تر و مطلوب‌تر تسهیل خواهد شد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نمایندگان پل ارتباطی بین مردم و نظام حاکمیت هستند، از بعد مادی، شخص حقیقی و از بعد محتوایی، شخص حقوقی تلقی می‌شود بنابراین عدم ارتباط با مردم یعنی حذف محتوای حقوقی نماینده و به عبارتی با یک انسان معمولی تفاوتی نخواهد داشت. در این حالت مردم هم از او دوری خواهند کرد و نماینده ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن یک صفت و خصیصه ذاتی ست. به نظر اینجانب اگر کسی نتواند چنین صفتی را در خود بپروراند نمی‌تواند حتی نماینده یک نفر نیز باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

رویه قانون گذاری در سطح ملی و نظارت بر اجرای دقیق آن.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

برای این امر باید از صاحب نظران کسب و کار به عنوان سرمایه گذار یا تاجر بهره برد.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

استفاده از مقالات و پایان نامه‌های دانشگاهی و دعوت از اساتید مجرب دانشگاه‌های منطقه و یا حتی بین المللی با برگزاری جلسات همفکری و برگزاری همایش‌های مرتبط می‌توان به نتایج مطلوب رسید. منوط به آنکه از نتایج به دست آمده به نحو مطلوب استفاده نمود. به عبارتی برای رسیدن به نتایج به دست آمده، برنامه ریزی، اجرا و سپس کنترل‌های لازم در اجرا صورت پذیرد و از فیدبک های به دست آمده اصلاح مستمر در اجرا و یا حتی در برنامه ریزی انجام گیرد.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

استفاده از مقالات و پایان نامه‌های دانشگاهی و دعوت از اساتید مجرب دانشگاه‌های منطقه و یا حتی بین المللی با برگزاری جلسات همفکری و برگزاری همایش‌های مرتبط می‌توان به نتایج مطلوب رسید. منوط به آنکه از نتایج به دست آمده به نحو مطلوب استفاده نمود. به عبارتی برای رسیدن به نتایج به دست آمده، برنامه ریزی، اجرا و سپس کنترل‌های لازم در اجرا صورت پذیرد و از فیدبک های به دست آمده اصلاح مستمر در اجرا و یا حتی در برنامه ریزی انجام گیرد.