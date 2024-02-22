استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: رودسر و املش

رودسر و شعار انتخاباتی: (انتخابی هدفمند مجلسی قدرتمند)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

جواد فیروزی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- استاد دانشگاه در حوزه قاره آسیا قبولی در آزمون سراسری دکتری حقوق عمومی در سال ۱۴۰۱، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبتی دارای ۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت کشور از سال ۱۳۸۲ تاکنون دارای ۱۴ سال حضور فعال در سازمانهای مردم نهاد

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

اصلاح آئین نامه

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ریل گذاری و قدرت اثر گذاری بر مسائل و پیشرفت کشور نظارت بر اجرای قانون

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چون نماینده مردم هست و باید برای مردم عملکردی جهادی، از خودگذشتگی، ابتکار عمل، اخلاص و توکل به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

تحت امر مقام معظم رهبری همه قواها و نهادها برای رسیدن به اهداف تلاش کنند.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

هجوم درخواست‌های شخصی، عدم تمرکز برای کارهای بزرگ‌تر، موجب تضعیف روحیه و انگیزه مردم و منطقه می‌شود

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

باید مشکلات مردم را پیگیری کنیم و شکل زندگی ما باید همانند عموم جامعه باشد

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

حل معضلات کلان اقتصادی ایجاد اشتغال تحقق عدالت در کشور مبارزه واقعی با فساد