پویش مسیر سبز- ایران پاک در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام ملی «مسیر سبز - ایران پاک» در راستای اجرای طرح‌های پاکسازی طبیعت به ویژه حاشیه محورهای مواصلاتی شهری، روستایی و مناطق تفرجی و طبیعی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و با همکاری استاندار آذربایجان‌غربی در ارومیه آغاز شد.

علی سلاجقه روز پنجشنبه با حضور در آذربایجان‌غربی، این اقدام ملی را با همراهی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسؤولان استانی کلید زد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص اظهار کرد: استاندار آذربایجان غربی دارای روحیه مردمی و کار میدانی است و با توجه به این امر می‌توان در مسیر حفاظت از محیط زیست در این استان گام‌های مهمی برداشت.

سلاجقه جلب مشارکت و همراهی مردم را به عنوان نقاط قوت در اجرای این اقدام ملی در کشور بیان کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز پنجشنبه با هدف حضور در آغاز همزمان پویش مسیر سبز - ایران پاک، بازدید از سد بوکان و شروع عملیات رهاسازی آب از سد بوکان، بازدید از تالاب کانی برازان، بازدید از تالاب بین المللی درگه سنگی و حسنلوی نقده به آذربایجان غربی سفر کرده است.

آذربایجان‌غربی دارای افزون بر ۶۸۰ هزار هکتار مناطق حفاظت شده است که ۱۰۲ هزار هکتار آن متعلق به منطقه مراکان خوی است، حدود ۱۰۰ محیط‌بان اکنون مسؤولیت حفاظت از این مناطق را برعهده دارند.