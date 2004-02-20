نحوه اخذ راي در صندوق هاي سيار و ثابت تفاوتي باهم ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه اطلاعيه ستاد انتخابا ب كشور آمده است : به آگاهي اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ راي سيار در سراسر كشور مي رساند كه نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار هيچگونه تفاوتي با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت ندارد و لذا از راي دهندگان صرفا در قبال ارائه شناسنامه بايد اخذ راي بعمل آيد.