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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۳۱

اطلاعيه شماره (15) ستاد انتخابات كشور

نحوه اخذ راي در صندوق هاي سيار و ثابت تفاوتي باهم ندارند

ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه اي اعلام كرد : نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار هيچگونه تفاوتي با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه اطلاعيه ستاد انتخابا ب كشور آمده است : به آگاهي اعضاي محترم شعب ثبت نام و اخذ راي سيار در سراسر كشور مي رساند كه نحوه اخذ راي در شعب اخذ راي سيار هيچگونه تفاوتي با شعب ثبت نام و اخذ راي ثابت ندارد و لذا از راي دهندگان صرفا در قبال ارائه شناسنامه بايد اخذ راي بعمل آيد.

کد مطلب 60345

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