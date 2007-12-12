به گزارش خبرنگار مههر در قم، عباس محتاج صبح چهارشنبه در جشنواره تجلیل از نفرات برتر مسابقات فجر جاوید و روز ایرانی در تالار معصومیه استانداری گفت: باید به مسأله تولیدات و گسترش صنعت توجه اساسی شود چراکه این دو بخش در حدود نیمی‌از فرصت‌های شغلی کشور را ایجاد می‌کند.



وی با بیان اینکه 45 درصد اشتغال استان را صنایع کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند تصریح کرد: باید در تقویت این مراکز بکوشیم و اجازه ندهیم به تعطیلی کشیده شوند.



وی در ادامه بر لزوم استفاده از کالای ایرانی تأکید کردو گفت: باید بر استفاده از کالای ایرانی تعصب داشته باشیم و با استفاده از آن در گسترش تولیدات داخلی بکوشیم.



عباس محتاج افزود: در کشور باید به تولیدات خود افتخارکنیم و با استفاده از آنها بازار کالاهای قاچاق خارجی را از بین ببریم.



استاندار قم قاچاق کالا را بلای اقتصادی جوامع مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: قاچاق کالا و استفاده از آنها موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی شده و به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.



وی تصریح کرد: همچنین بسیاری از کالاهای قاچاق فاقد هرگونه استاندارد می‌باشند و از این رو باعث به‌وجود آمدن برخی مشکلات برای خانواده‌ها نیز می‌گردد.



وی گفت:‌ دستگاه‌های فرهنگی کشور باید در این زمینه بیشتر تلاش کرده و مبارزه با خرید کالاهای قاچاق را ملی کنند.



همچنین در ادامه این مراسم مدیر کل روابط عمومی‌ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سخنان کوتاهی گفت:‌ مسابقه فجر جاوید روز ایرانی با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ترویج استفاده از کالای داخلی برگزار شد که در آن 60 هزار دانش آموز شرکت کردند.



هادی مولوی افزود: باید در عرصه تبلیغ کالاهای ایرانی گام برداریم و شعار «ایرانی کالای ایرانی بخر» را محقق کنیم.



لازم به ذکر است در پایان این مراسم از نفرات برتر این مسابقه و جشنواره با اهداء هدایایی تقدیر و تشکیل شد.