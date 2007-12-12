مذاکره مستقیم با 1+5 کلید مسئله هسته ای ایران است

دکتر محمد سلطانی فر، مدیرمسئول روزنامه ایران نیوز و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نکات مثبت ایده گفتگوی مستقیم ایران و کشورهای موسوم به 1+5 اظهار داشت: پس از گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا تحلیل های مختلفی مطرح شد که بر اساس آن ها آمریکا با توجه به هزینه ها و همچنین محاسباتی که به عمل می آورد، تمام تلاش خود را در جهت تنش زدایی در مسیر مواجهه با تهران به کار خواهد بست.

وی افزود: با توجه به شرایط و آخرین تحولاتی که در چارچوب مسئله هسته ای ایران رخ داده، به نظر می رسد مواضع و تحلیل دکتر لاریجانی مبنی بر فراهم شدن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم با کشورهای 1+5 کاملا صحیح بوده است چرا که نباید از یاد برد که تمام کشورها بدون شک بر مبنای منافع خود تصمیم گیری می کنند و لذا مذاکره مستقیم با طرف های درگیری با مسئله هسته ای ایران، نه تنها روند تداخل منافع که غالبا به سود ایران نبوده را متوقف می سازد بلکه می تواند بسیاری از مشکلات این مسئله را نیز حل کند.

سلطانی فر با اشاره به اهمیت رویکرد مثبت 1+5 در مذاکرات مستقیم با ایران، ادامه داد: بدون شک نگاه مثبت 1+5 به بحث یا ایده ای تحت عنوان مذاکره مستقیم با ایران در نتیجه بخش شدن این روند موثر خواهد بود و نباید فراموش کرد که در صورت تحقق چنین مذاکراتی نباید آن را به منزله عقب نشینی یا افت روال دیپلماتیک در دستیابی به حقوق هسته ای ارزیابی کرد بلکه شکل گیری چنین روندی بدون شک در چارچوب حقوق و منافع ایران قابل تعریف است.

مدیر مسئول ایران نیوز همچنین گفت: انجام مذاکرات مستقیم با 1+5 ضمن تلطیف شرایط حاکم بر پرونده هسته ای ایران می تواند در صورت پیگیری جدی، ساماندهی تحریم های شدید علیه ایران را نیز با مشکلات اساسی مواجه کرده و حتی به توقف آن نیز منجر شود که در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که کلید مسئله هسته ای ایران در مذاکرات مستقیم با کشورهای موسوم به گروه 1+5 قرار گرفته است.