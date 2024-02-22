آغاز رقابت انتخاباتی ۴۳۷ داوطلب مجلس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز تبلیغات دوازدهم دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت ۴۳۷ داوطلب برای کسب کرسی‌ها در حوزه‌های انتخابیه مازندران آغاز شد.

این داوطلبان که از روزهای قبل در فضای مجازی، فعالیت‌های خود را کلید زده بودند، از امروز تبلیغات رسمی را برای ارائه برنامه‌ها و معرفی طرح‌های خود آغاز کرده اند.

برپایی ستادهای مختلف، نشست‌ها و جلسات سخنرانی و هم اندیشی، دعوت از چهره‌ها برای سخنرانی و سرکشی به مناطق و دیدار با شخصیت‌ها و مردم از برنامه‌هایی است که داوطلبان انتخابات در دستور کار قرار داده اند.

در استان مازندران طبق اعلام ستاد انتخابات ۴۳۷ نفر برای کسب کرسی‌های ۱۲ گانه مجلس در استان رقابت می‌کنند. این درحالی که ۷۴۸ نفر برای دوازدهمین دوره انتخابات ثبت نام کرده بودند و طی مراحل مختلف صلاحیت ۴۶۴ نفر احراز شده بود که تعدادی از آنان تا امروز انصراف داده اند.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه دارد و سه هزار و ۲۱۰ شعبه اخذ رأی در روز انتخابات، آرای مردم را جمع آوری می‌کنند.

حال و هوای مناطق مختلف مازندران از چند روز پیش انتخاباتی شد و با شروع رسمی تبلیغات، شور سیاسی در این مناطق به اوج می‌رسد. پنج داوطلب مجلس خبرگان رهبری نیز از یک هفته قبل فعالیت تبلیغی خود را در استان مازندران آغاز کرده بودند که از بین آنان چهار نفر با آرای مردم انتخاب می‌شوند.