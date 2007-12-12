ایران در معرض خطر آلودگیهای نانوذرات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری امروز در حاشیه سمینار "آسیبهای احتمالی نانو مواد بر سلامت انسان ها و راهکارهای مقابله با آن" در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: فناوری نانو مانند سایر دانشها در جهت افزایش رفاه، حفظ محیط زیست و بالا بردن عملکرد سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آنکه دارای جنبه های منفی است که برای محققان و پژوهشگرانی که با این مواد سر و کار دارند شناخته شده نیست.

ستاری سایز باکتری را 30 نانومتر ذکر کرد و افزود: وقتی صحبت از نانومتر می شود، موادی کمتر از 30 نانومتر است که از هر حفاظی رد می شود، به راحتی به پوست نفوذ می کند و وارد بدن می شود.

رئیس مرکز تحقیقات نانو با تاکید بر این که وقتی نانو مواد سنتز می شود، خصوصیات اصلی خود را ندارند، اظهار داشت: پس از سنتز، معلوم نیست که چه اتفاقی برای این مواد می افتد زیرا می توانند مواد بسیاری را جذب کنند. عامل هایی که جذب می شوند نیز می توانند تولید سم کنند.

ستاری با تاکید بر این که کشور از این لحاظ در معرض خطر قرار دارد، گفت : درعین حال این طور نیست که همه نانو موادها سمی باشند بلکه ناشناخته هستند و به دلیل ناشناخته بودن این مسئله در سطح دنیا استاندارد خاصی وجود ندارد.

وی مهمترین اقدام در این زمینه را شناخت و تدوین اصول ایمنی و حفاظتی دانست و گفت: یکی از ضعفهای نانو مواد، جدید بودن آن است. در حالی که سالها در جهان از نانوپتوپ کربنی استفاده های زیادی می شود، به تازگی کمیته های بین المللی برای استاندارد آن تشکیل شده ولی هنوز استانداردی ابلاغ نشده است.

ستاری خاطر نشان کرد: در کشور ما نیز کمیته استانداردی تشکیل شده است ولی بحث سلامت وارد مباحث این کمیته نشده است که با توجه به حجم پتنتها و پروژه های بین المللی، لزوم تدوین آیین نامه ای در این زمینه احساس می شود.

وی همچنین از انعقاد توافقنامه هایی با دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه کاهش آسیب های احتمالی نانو بر سلامت خبر داد و گفت: این طرح در مرحله مطالعاتی است.