نصب هرگونه اقلام تبلیغی خارج از ضوابط قانونی تخلف است

خسرو تمری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستادهای انتخاباتی حق نصب بنر خارج از دستورالعمل قانونی ندارند.

وی افزود: در صورت نصب بنرهای با ابعاد بزرگ و غیر ضوابط اعلامی جمع آوری خواهند شد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری سرپل ذهاب تصریح کرد:: حداکثر ابعاد تبلیغاتی نامزدها ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر است و شهرداری موظف به جمع آوری سایر اقلام خارج از ضوابط است.

وی ادامه داد: شهرداری مکان‌های مناسبی برای نصب اقلام تبلیغاتی نامزدها تدارک دیده و امیدوارم ستادهای انتخاباتی به منظور حفظ نظم و نظافت شهری در مکان‌های در نظر گرفته شده تبلیغات خود را انجام دهند.