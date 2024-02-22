نامزدهای انتخاباتی در مکان های مشخص شهرداری گیلانغرب تبلیغات کنند

شیدا نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آغاز فعالیت تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی ستادهای انتخاباتی براساس قانون مکلف به رعایت موارد قانونی اعلام شده هستند.

وی افزود: نصب هر گونه اقلام تبلیغی خارج از ضوابط قانونی، تخلف است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری گیلانغرب تصریح کرد: ستادهای انتخاباتی حق نصب بنر خارج از دستورالعمل قانونی ندارند و در صورت نصب بنرهای با ابعاد بزرگ نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: حداکثر ابعاد تبلیغاتی نامزدها ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر است و شهرداری موظف به جمع آوری سایر اقلام خارج از ضوابط است.

نوربخش خاطرنشان کرد: شهرداری مکان‌های مناسبی برای نصب اقلام تبلیغاتی نامزدها تدارک دیده و ستادهای انتخاباتی لازم است به منظور حفظ نظم و نظافت شهری در مکان‌های در نظر گرفته شده تبلیغات خود را انجام دهند.

وی یادآور شد: تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی در ایام انتخابات در اختیار ستاد انتخابات شهرستان قرار دارند.