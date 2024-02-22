معرفی نامزدهای مجلس و خبرگان مورد حمایت شورای وحدت استان مرکزی

به گزارش خبرنگارمهر، رضا عزیزآبادی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای وحدت استان مرکزی اظهار کرد: برنامه دشمن تضعیف نظام و تضعیف صندوق‌های رأی است، اما به طور حتم مردم ۱۱ اسفندماه همچون صحنه‌های دیگر، حماسه مثال زدنی رقم می‌زنند.

قائم مقام شورای وحدت استان مرکزی افزود: با توجه به مباحث سیاسی در جامعه، شرایط منطقه‌ای و از سوی دیگر تئوری‌های دشمن برای کوچک کردن سفره غذایی مردم، انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حساس‌ترین دوره انتخابات در طول ۴۴ سال انقلاب است.

عزیزآبادی گفت: انتظار است آحاد ملت ایران، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و اصحاب رسانه که مأموریت ویژه در این خصوص دارند نیز بر بحث مشارکت که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اهتمام ویژه داشته باشند.

قائم مقام شورای وحدت استان مرکزی تصریح کرد: چهار راهبرد مقام معظم رهبری در انتخابات باید به عنوان تکلیف مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام شورای وحدت استان مرکزی تصریح کرد: کاندیداها با پشتوانه مردمی می‌توانند نقش آفرینی کنند از این رو تمام ظرفیت‌ها باید در این راستا بکارگیری شود.

وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت انتخابات پیش رو و شایعاتی که بر فضای جامعه شکل گرفته، رهبر معظم انقلاب، در طول هفته بیش از ۲ بار با مسئولان و مردم صحبت می‌کنند که به طور حتم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و حضور ملت ایران پای صندوق‌های رأی، شایعات و توطئه‌های دشمن نقش برآب خواهد شد.



عزیزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامزدهای مورد حمایت شورای وحدت استان مرکزی، گفت: در این راستا کاندیداهای مطرح هر شهرستان و حوزه انتخاباتی دعوت شدند و برنامه‌ها و رزومه خود را ارائه کردند چراکه این امر سبب شور و نشاط در سطح استان می‌شود همچنین این اقدام می‌تواند خاموشی فضای انتخاباتی استان را بشکند.

قائم مقام شورای وحدت استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کاندیداهایی که در راستای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی حمایت شدند در راستای منویات و اهداف امام راحل و مقام معظم رهبری و در جهت به حداقل رساندن مشکلات و معیشت اقتصادی مردم گام بردارند.

وی گفت: همچنین در بحث سیاست گذاری و قانون گذاری که به عنوان مسئولیت اصلی آنها است گامی مؤثر بردارند و شاهد کاهش حداکثری مشکلات و مسائل اقتصادی استان و شهر شویم.

عزیزآبادی با اشاره به اسامی کاندیداهای مجلس خبرگان بیان کرد: با تمکین بر نظرات جامعه مدرسین قم و روحانیت مبارز که اعلام لیست کردند از آیت‌الله محسن محمدی اراکی و آیت‌الله علی عباسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حمایت قاطع خواهیم داشت.