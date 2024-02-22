اعضای لیست «صدای ملت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای لیست صدای ملت به سرلیستی «علی مطهری» برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.

اعضای این لیست عبارتند از:

۱. علی مطهری (استاد دانشگاه تهران و نایب رئیس مجلس دهم)

۲. علی عباسپور تهرانی (استاد دانشگاه صنعتی شریف و نماینده مجلس هفتم و هشتم)

۳. محمد بطحائی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)

۴. محمد خوش‌چهره (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم)

۵. منصور حقیقت‌پور (استاندار اسبق اردبیل، معاون منطق‌های سردار شهید قاسم سلیمانی)

۶. هوشنگ بازوند (استاندار سابق کرمانشاه)

۷. اسماعیل دوستی (استاندار اسبق کهکیلویه و بویر احمد، نماینده مجلس پنجم و عضو دوره چهارم شورای شهر تهران)

۸. محمد هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو مرکز تحقیقات جامع سرطان)

۹. مهدی تندگویان (معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش وجوانان و عضو دوره پنجم شورای شهر تهران)

۱۰. محبوب حضرتی (پزشک و رئیس سابق بخش واکسیناسیون انستیتو پاستور ایران)

۱۱. محمدرضا آرَم (دکترای سازه، مدیر و کارشناس در سازمان انرژی اتمی ایران)

۱۲. مجتبی شریعتی نیاسر (استاد تمام مهندسی شیمی دانشگاه تهران، معاون سابق آموزشی وزارت علوم)

۱۳. سید فرهنگ فصیحی لنگرودی (دکترای مهندسی صنایع، سرپرست سابق پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت)

۱۴. محمد حاتمی (دکترای روانشناسی عمومی، رئیس سابق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)

۱۵. همایون یوسفی (فوق تخصص خون و سرطان، نماینده مجلس دهم)

۱۶. سید جمال هادیان (کارشناس ارشد مدیریت رسانه، فعال رسان‌های و هنری)

۱۷. محمد اکرمی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران)

۱۸. علی باقری (مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت‌های مطرح حوزه عمران)

۱۹. رضا امیدوار تجریشی (دکترای اقتصاد، گرایش پولی)

۲۰. محمدعلی پرستاری (کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، ریاست شعب بانک)

۲۱. رضا محمدی (دکترای حقوق محیط زیست و مدیرعامل سابق شرکت خانه‌سازی ایران)

۲۲. مجید پاهنگ (رئیس هییت مدیره انجمن صنفی کارگری)

۲۳. محمد عیسی انصاری فرد (دکترای جغرافیای سیاسی، فرماندار اسبق کرج)

۲۴. پروین داداندیش (دکترای علوم سیاسی، رئیس سابق دانشگاه آزاد تهران غرب)

۲۵. حلیمه عالی (پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، استادیار دانشگاه و نماینده مجلس نهم)

۲۶. زهرا ساعی (دیپلمات وزارت خارجه، نماینده مجلس دهم)

۲۷. زهرا عابدینی (دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، معاون سابق مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور)

۲۸. بی‌نظیر جلالی (دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، مدیرکل سابق امور فرهنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی)

۲۹. فاطمه رضایی ملک خیلی (دکترای مدیریت تکنولوژی)

۳۰. عفیفه عابدی (دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی)