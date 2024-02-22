۲۳۰ دیدار مردمی در گناوه و دیلم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همراه با کاروان خدمت مسئولان در میز خدمت شهرستان‌های گناوه و دیلم، با ۲۳۰ نفر از مردم این دو شهرستان در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی دیدار چهره به چهره انجام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در شهرستان گناوه مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و در شهرستان دیلم مبلغ ۸۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ضروری و درمان تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: همچنین ۳۳ میلیون تومان در گناوه و ۶۹ میلیون تومان در شهرستان دیلم کمک بلاعوض انجام شد.

وی افزود: در این دیدارها دستور برقراری ۳ فقره حق پرستاری صادر شد و مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات خود اشتغالی اختصاص داده شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: همچنین در این دیدار فاکتورهای درمانی و کمک درمانی افراد محروم توسط هلال احمر استان تقبل هزینه شد.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین موضوعات متقاضیان دو شهرستان در حوزه تسهیلات بانکی، اشتغال، مشکلات ایثارگران و بنیاد شهید، منابع طبیعی و ثبت و اسناد بود که مورد بررسی قرار گرفت.