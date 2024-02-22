به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه شورای‌عالی پدافند غیرعامل استان گفت: پدافند غیرعامل ما را به این موضوع آگاه کرده است که دشمن از کوچک‌ترین مسائل سوءاستفاده می‌کند تا برای مردم مشکل ایجاد کند و زمینه نارضایتی جمعی را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل ما را در برابر دشمن مصون می‌کند یادآور شد: طبق این اصل، باید دستگاه‌ها و مردم بدانند که دشمن از کجا و چگونه می‌تواند حمله کند تا قبل از حمله بتوان مقابله درست و متناسب با تهدید صورت گیرد.

رحمتی با بیان اینکه دشمن با خرابکاری‌ها، کارهای مردم را مختل می‌کند و روزمرگی مردم را به هم می‌ریزد و نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند گفت: این خرابکاری‌ها نشان می‌دهد که دشمن پستی و زبونی خود را قبول کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به موقعیت اقتصادی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و صنعتی استان آذربایجان شرقی گفت: راهبردی و پیشران بودن استان باعث تمرکز زیاد دشمن بر این خطه از کشورمان شده است و ما هم باید هوشیارتر عمل کنیم.

وی با اشاره به تحمیل انواع تحریم‌ها در سال‌های اخیر گفت: مردم بابصیرت و صبوری، تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند و از دل این تحریم‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان روی کار آمدند.

رحمتی ادامه داد: دشمن بعد از شکست در تحریم‌ها، جنگ ترکیبی به راه انداخته و با اجیرکردن، تهدید و تطمیع چند نفوذی، این جنگ‌ها را به مردم ایران تحمیل کرده است.

استاندار یادآور شد: با این شناخت از زبونی دشمن در مقابله با مردم ایران، باید دربرابر خرابکاری‌ها، آمادگی لازم را داشته باشیم تا با پیش‌بینی‌های درست اقدام به‌موقع انجام دهیم.