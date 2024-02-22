به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی حسن ناهیدی در جلسه آموزشی عوامل اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ مرکز انتخابیه اسفراین و بام و صفی آباد گفت: این شهرستان در سنوات گذشته حضور حداکثری در انتخابات داشته است و اسفراین همیشه در این موضوع خوش درخشیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه انتخابات فرصتی برای مردم است تا برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند، در ادامه گفت: انتخابات پشتوانه‌ای برای نظام و موجب اقتدار ملی است و این اقتدار در منطقه و فرامنطقه‌ای و سرنوشت جامعه اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: انتخابات با مشارکت حداکثری مردم مشروعیت و مصونیت نظام و دولت را در دو بعد داخلی و خارجی تقویت می‌کند.

ناهیدی بر نقش و جایگاه جوانان و بانوان در مشارکت انتخابات اشاره داشت و افزود: در این دوره جوانان و بانوان حضور مؤثری در مشارکت افزایی انتخابات داشته و بیشتر از دیگران احساس مسئولیت برای این مهم دارند.

وی گفت: انتخاب اصلح باعث مجلس قوی خواهد شد و مجلس قوی منجر به ایران قوی می‌شود و انتخابات ظرفیتی است که مشارکت مردم را محک می‌زند.

معاون سیاسی همچنین بر تسهیل روند رأی‌گیری برای رأی دهندگان در این دوره از انتخابات اشاره داشت و گفت: در این دوره نیازی به ممهور شدن شناسنامه نیست، سایر مدارک هویتی مثل گواهینامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت سربازی و کارت ملی نیز در احراز هویت رأی دهندگان، معتبر هستند و برای رأی به نامزدهای مجلس شورای اسلامی و هم داوطلبین مجلس خبرگان از یک تعرفه استفاده می‌شود.

ناهیدی با بیان اینکه آموزش‌های لازم برای مجریان حاضر در روند انتخابات انجام شده است، اظهار کرد: با آموزش نیروی انسانی، میزان بهره‌وری و توان استفاده از تجهیزات و امکانات و توانمندسازی افراد محقق می‌شود.