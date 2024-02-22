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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

تصادف سوناتا و برلیانس در اصفهانک ۷ مصدوم داشت

تصادف سوناتا و برلیانس در اصفهانک ۷ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت هفت نفر در تصادف سوناتا و برلیانس در اصفهانک خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۱ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه تصادف سوناتا و برلیانس گزارش شده است، افزود: این حادثه در اصفهانک اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام سه واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه ابراز کرد: در این حادثه هفت نفر شامل ۶ زن ۱۶ تا ۳۸ سال و یک مرد ۴۰ ساله مصدوم و به بیمارستان‌های فارابی و الزهرا منتقل شدند.

کد مطلب 6034582

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