استان: اصفهان

اصفهان حوزه انتخابیه: شاهین شهر و میمه و برخوار

شاهین شهر و میمه و برخوار شعار انتخاباتی: مشارکت حداکثری برای مجلس قوی و ایران قوی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علیرضا مهدی بادی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- کارشناس ارشد علوم قرآنی، مسؤول امور مالی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم تصویب قوانین نظارتی خارج از حیطه قوه مجریه بالاخص در موضوعات اقتصادی.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

وضع قوانین نظارتی بصورت کاربردی نه روی کاغذ.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی اصلی‌ترین عامل غفلت از مستضعفین است که نتیجه آن عدم وضع قوانین به نفع توده مردم است.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

هماهنگ بودن در وضع قوانین جدید با مصوبات اجرایی و در عین حال نظارت قوه قضائیه و برخورد با متخلفین.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

عملاً چنین افرادی را نمی‌توان نماینده مردم گفت بلکه منفعت‌طلبانی هستند که فقط در پی کسب منافع خود و یا حامیان خود می‌باشند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

پیگیری خواسته‌های بحق مردم و طرح و وضع قوانینی که به نفع توده مردم باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

منافع ملی.

سوالات استانی:

* اصفهان بحرانی‌ترین وضعیت آبی در کشور را دارد، فرونشست، ایجاد کانون‌های گرد و غبار، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی و… از عواقب فعلی این بحران است. به نظر شما برای حل بحران آب در این استان باید چه تدابیری اندیشیده شود. آیا کانال کشی آب از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان، به حل این معضل کمک می‌کند؟

تا حدودی بله ولی مشکل اصلی وضعیت مصرف آب در بخش صنعتی می‌باشد که باید به این امر رسیدگی کرد.

*بر اساس آمار، اصفهان پایین‌ترین رتبه هوای پاک در بین کلانشهرهای ایران را دارد. تدبیر شما برای حل معضل آلودگی هوا در اصفهان چیست؟

مدیریت بخش صنعتی.

* برنامه شما برای استفاده مضاعف از ظرفیت صنایع دستی استان چیست؟

حمایت از کارگاه‌های خرد که در راستای حفظ این میراث در تلاش هستند.