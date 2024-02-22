به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح پنج شنبه در دیدار با مسؤول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار کرد: عملکرد مؤثر شورای فرهنگ عمومی در بیجار با برگزاری جلسات کاربردی و مصوبات تحول آفرین نشان از همدلی و هدفمند بودن این شورای مؤثر حاکمیتی است.

وی با قدردانی از ابتکار عمل رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بیجار در برگزاری جایزه ملی زنده یاد آیت الله فاضل گروسی، افزود: هویت آفرینی و طراحی جایزه ملی زنده یاد آیت‌الله فاضل گروسی می‌تواند بیجار را به قطب فرهنگی در پرداختن به محور موضوعی اخلاق و معنویت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبدل سازد.

امام جمعه بیجار به آغاز فعالیت ساماندهی مساجد استان پرداخت و افزود: مدیریت واحد فرهنگی-اجتماعی مساجد استان برای تقویت کارکرد پایگاه مؤثر اجتماعی امت اسلامی یک‌ضرورت در راستای پویایی جامعه اسلامی خواهد بود.

وی با ابراز خرسندی از شکل گیری دولت اسلامی به عنوان یکی از ارکان تمدن نوین اسلامی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت در نیل به قله افتخار، همدلی، تعاون و انسجام بخشی است و مسجد و فرهنگ مسجد با تمرکز بر سبک زندگی می‌تواند آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی حاصل از ناتوی فرهنگی را بزداید.