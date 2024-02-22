اجرای نمایش عروسکی «یه جمعه پرماجرا»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بی‌ریا، تهیه کننده و کارگردان سینما از آغاز اجرای نمایش عروسکی موزیکال «یه جمعه پرماجرا» در پردیس سینمایی پرده طلایی، واقع در شهرک ولیعصر، هر روز در ۲ سانس خبر داد.

بی‌ریا درباره این اثر توضیح داد: متن «یه جمعه پرماجرا» را چیزی حدود ۱۵ سال پیش بعد از نمایش موزیکال عروسکی «الاغ مهربون» نوشتم. در واقع این متن اپیزود دیگری از نمایش «جوجه طلا و گربه بلا» به شمار می‌رود. آن زمان نه تنها برای ساختش تلاش نکردم بلکه رمقی برای بودن در شرایط نابسامان فرهنگی را نداشتم. تا یک ماه پیش برای ساخت این نمایش مردد بودم که با مشاوره و تشویق بزرگانی در حوزه کودک و نوجوان مشغول به ساخت نمایش در کنار یک تیم جدید و حرفه‌ای شدم.

وی اظهار کرد: مفتخرم در کنار رضا خمسه، ساحل احمدی، فهیمه استاد، ایمان تقی پور، گلی شاملو، ارغوان ممیوند، معصومه زمانیان، رسول لطفی و نرگس دبیری هستم. مهرداد قنبری تنظیم‌کننده‌ موسیقی این نمایش کاملا موزیکال است و سپیده احدی مدیریت تولید و مدیریت توسعه پروژه را بر عهده دارد.

نمایش «یه جمعه پرماجرا» از روز سه‌شنبه ۱ اسفند در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی پرده طلایی واقع در شهرک ولیعصر تهران روی صحنه رفته است. علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند از سایت بلیت فروشی سینماتیکت بلیت تهیه کنند.