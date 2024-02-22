سرهنگ حسین میش مست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ساله در ایام نیمه شعبان ترافیک سنگینی در استان به ویژه شهر مقدس مشهد شاهد هستیم، بر همین اساس طرح ویژه ترافیک این روز بومی سازی شد و به همه پاسگاه‌های پلیس راه در شهرستان‌های استان ارسال شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: این طرح با عنوان «چراغ برات» از چهارشنبه در شهرستان‌های استان و از روز پنج شنبه در شهر مشهد اجرا و مسیرهای دسترسی به بهشت رضا مشخص شده است و با همکاری شهرداری و راهداری بنرهایی جهت هدایت ترافیک نصب خواهد شد.

وی بیان کرد: دسترسی به بهشت رضا از چند مسیر ورودی انجام خواهد شد. شهروندان مشهد می‌توانند از مسیرهای جاده قدیم مشهور به جاده فریمان، آزادراه شهید شوشتری، پل کمربند سبز، روستای تپه سلام که بیشترین حجم مسافر را می‌تواند به سمت بهشت رضا عبور دهد و مسیر شهرک کار آفرین انتخاب مسیر کنند.

میش مست افزود: همچنین شهروندانی که در شرق مشهد مقدس ساکن هستند، می‌توانند از مسیرهای بلوار ۷۵ متری شهرک رضوی، آزادراه کمربند سبز، رمپ تپه سلام طی مسیر کنند، برای زمان خروج نیز چهار درب خروجی مشخص شده است که ترافیک روانی را شاهد باشیم.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: برای خروج نیز همشهریان عزیز می‌توانند از چهار مسیر کمربند سبز به سمت ۷۵ متری، مسیر بلوار شهید ساعی شهرک طرق، بلوار شهدای طرق به سمت مصلی، آزادراه شهید شوشتری و جاده قدیم طی مسیر کنند.

وی افزود: در این ایام همکاران ما فعال‌تر خواهند بود و حضور کاملاً محسوسی در محورهای یاد شده خواهند داشت تا شاهد هیچ گونه راه بندان یا تصادفات نباشیم.

میش مست ادامه داد: با توجه به سابقه ترافیک ورودی بهشت رضا، امکان پس زدگی ترافیک به معابر وجود دارد، لذا از همشهریان گرامی تقاضا می‌کنیم، زمان سفر خود را مدیریت کنند و صرفاً به زمان بعدازظهر موکول نکنند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: نوروز امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل است به این دلیل که تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن را شاهد هستیم، پیش بینی ما این است که سفرهای نوروزی به زمان عصر به ویژه زمان افطار گرایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل موکب‌های صلواتی در مسیر ایجاد می‌شد، اما با توجه به شرایط خاص امسال، مدل خدمات دهی تغییر خواهد کرد، به عنوان مثال امکان پذیرایی بجز در زمان افطار فراهم نیست و به جای این خدمت شرایط عرضه صنایع دستی و سوغات و محصولات تولید روستاهای مسیر فراهم می‌شود.

میش مست ادامه داد: از آنجایی که استان ما شرایط کویری دارد و معمولاً خاتمه سفر یک راننده در این مسیرها است، بالای ۴۰ درصد سوانح ما واژگونی ناشی از خستگی سفر و خواب آلودگی است، هدف ما از برپایی این موکب ها، ایجاد یک وقفه کوتاه در سفر زائر جهت رفع خستگی و خواب آلودگی راننده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: همچنین جلسات متعددی در خصوص نظارت بر مجتمع‌های خدماتی برگزار شده است تا از نظافت و آمادگی این مجتمع‌ها بخصوص نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی اطمینان حاصل نمائیم، همچنین از ظرفیت دهیاران و شهرداران روستاها و شهرهای مسیرها و نیروهای بسیج و سپاه، اورژانس، هلال احمر و راهداری استفاده خواهیم کرد تا نوروز خاطره انگیز با سفری ایمن برای زائران عزیز در مسیرها داشته باشیم.