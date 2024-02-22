رقابت های جذابی را در مسابقات تکواندو تهران شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام باشگاههای آسیا در بخش بانوان برای دومین بار در تهران برگزار شد. مسابقاتی که هر چند تقابل مدعیان داخلی بود، ولی به لحاظ کیفی در سطح فنی بالایی برگزار شد. در این بین بودند مربیانی که با بضاعت خود موفق شدند عملکرد خوبی را به تصویر کشیده و روی سکوی آسیایی بایستند. گیتا ویسی را نیز باید از این دست مربیان معرفی کرد که هم در بخش بازیکن سازی توانایی خود را ثابت کرده و هم در مربیگری تیم‌های ملی و باشگاهی موفق عملکرد کرده است.

وی در حاشیه جام باشگاههای آسیا به خبرنگار مهر گفت: تهران به مدت ۱۰ روز میزبان چهار رویداد رسمی و البته مهم بود که به لحاظ کمی و کیفی در سطح خوبی به سرانجام رسید. بخصوص که استفاده از داوران خوب داخلی و خارجی و البته برگزاری بسیار عالی این دوره را متفاوت با ادوا، گذشته کرده بود. در کل همه چی در بالاترین سطح خود برگزار شد. از فدراسیون تکواندو نیز بابت این برگزاری تشکر می‌کنم.

ویسی در خصوص جام باشگاههای آسیا هم گفت: تیم ما در هر سه رویداد جام فجر، ریاست فدراسیون جهانی و جام باشگاههای آسیا عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و مدال‌های با ارزشی کسب کردیم. در جام باشگاه‌های آسیا نیز این نتایج خوب به کسب عنوان قهرمانی انجامید که برای من و مجموعه تیم ما خیلی ارزشمند بود.

بهترین مربی آسیا در مورد کسب این عنوان گفت: شک نداشته باشید که رسیدن به یک عنوان تیمی و حتی انفرادی بدون کار کار گروهی امکان پذیر نیست. «آکادمی ویسی» نیز با تلاش همه همکاران فوق العاده ام در کادر فنی و البته تکواندوکاران با غیرت تیم به این مهم دست پیدا کرد.

سرمربی آکادمی ویسی درباره سطح برگزاری این دور از مسابقات گفت: سطح مسابقات خوب بود، تعدادی از ورزشکاران که در طول لیگ با هم بازی کرده بودند در جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی باز هم مقابل همدیگر قرار گرفتند و نتایج متفاوتی رقم خورد. این موضوع خوبی بود و ورزشکاران در جام باشگاه‌های آسیا به سطح خوبی رسیده بودند و توانستند نتیجه‌ها را برگردانند.