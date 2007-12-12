به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرکیایی در این کتاب، 15 داستانک عاشقانه را برای مخاطبان کودک تالیف کرده است.

نویسنده در "دوستت دارم" سعی دارد با ترسیم کردن فضایی خیال انگیز از دنیای حیوانات، به مقوله عشق و دوستی بپردازد؛ موضوعی که به گفته مولف، در حیطه ادبیات کودک کمتر به آن پرداخته شده است. نامه، الماس دریا، دام، هدیه، نگاه و... از جمله داستانک های این کتاب هستند.

در بخشی از داستان "نگاه" می خوانیم: گربه تعجب کرد. یک قدم دیگر برداشت. شاخه بیشتر تکان خورد. اما قمری همان جا نشسته بود. گربه فکر کرد شاید قمری همان جا روی شاخه مرده باشد. جلوتر رفت. خوب نگاه کرد. دید چشمان قمری باز است. قمری زنده بود و جایی را نگاه می کرد. گربه سرش را گرداند. قمری دیگری روی شاخه دیگری نشسته بود. آنها همدیگر را تماشا می کردند و اصلا نمی دانستند در اطرافشان چه می گذرد. گربه یاد روزهای گذشته خودش افتاد. آهسته از درخت پایین آمد و از آن جا دور شد...

"دوستت دارم" نوشته مهدی میرکیایی (با تصویرگری عطیه بزرگ سهرابی) در شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 2500 تومان منتشر شده است.