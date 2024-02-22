نیمه شعبان بین مسلمانان اهل سنت از جایگاه معنوی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح پنج شنبه در ویژه برنامه اعیاد شعبانیه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: بیان ایام الله به مردم از جمله تأکیدات خداوند متعال به رسول الله (ص) است.

وی افزود: عید نیمه شعبان یکی از چهار عید بزرگ مسلمانان جهان است و مبحث ظهور مهدی آخرالزمان از جمله باورهای جهانی است.

امام جمعه سنندج با اشاره به واهمه دشمنان از اتحاد و انسجام امت اسلامی، اظهار کرد: عید نبوت و رسالت رسول الله (ص)، عید مبعث و معراج رسول الله (ص) به ملکوت اعلی، میلاد امام حسین (ع) و عید نیمه شعبان از جمله اعیادی هستند که همه مسلمانان آن را جشن می‌گیرند.

ماموستا رستمی افزود: باور به ظهور امام مهدی (عج) از باورهای راسخ مذاهب مختلف اسلامی است و همه علمای بزرگ اهل سنت این مهم را مورد تأکید قرار داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ظهور مهدی موعود از وعده‌های الهی است و با ظهور ایشان دنیا مملو از عدل و عدالت می‌شود.

وی افزود: نیمه شعبان بین مسلمانان اهل سنت جایگاه معنوی والایی دارد.

امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود از همه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خواست که با مشارکت حداکثری در عرصه انتخابات به انتخاب فرد اصلح همت گمارند.

ماموستا رستمی افزود: حضور در پای صندوق‌های رأی تکلیفی دینی و ملی برای همه ایرانیان است.