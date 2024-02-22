انبار کالای قاچاق ۱۷۰ میلیاردی در یک روستای شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو کالای قاچاق در یک انبار در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات تخصصی و کسب اطمینان از درستی موضوع با اخذ مجوز از مرجع قضائی انبار مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات ۱۰۸ دستگاه گیربکس، ۲۵ عدد موتور کامل خودروهای خارجی از جمله بنز و بی‌ام‌و، تعدادی سپر و لوازم یدکی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش اموال کشف شده ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص ۴ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سردار حبیبی از برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا تاکید کرد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا پس از بررسی و هماهنگی‌های لازم با اینگونه مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.