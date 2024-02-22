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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

فرمانده انتظامی فارس:

انبار کالای قاچاق ۱۷۰ میلیاردی در یک روستای شیراز کشف شد

انبار کالای قاچاق ۱۷۰ میلیاردی در یک روستای شیراز کشف شد

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در بازرسی از یک انبار در یکی از روستاهای اطراف شیراز، انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو کالای قاچاق در یک انبار در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات تخصصی و کسب اطمینان از درستی موضوع با اخذ مجوز از مرجع قضائی انبار مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه این عملیات ۱۰۸ دستگاه گیربکس، ۲۵ عدد موتور کامل خودروهای خارجی از جمله بنز و بی‌ام‌و، تعدادی سپر و لوازم یدکی خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش اموال کشف شده ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص ۴ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

سردار حبیبی از برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا تاکید کرد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا پس از بررسی و هماهنگی‌های لازم با اینگونه مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6034744

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    نظرات

    • FR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      16 3
      پاسخ
      گناه دارند ولش کنید
    • IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      13 0
      پاسخ
      خسته نباشید اینم شد قاچاق اگر راست می گوئید قاچاق و فروش مواد مخدر را کنترول کنید در همین شیراز و اطراف چقدر مواد فروش ویا مصرف کننده داریم که با جان و مال مردم ...
    • امیر. IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 20
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      خداوند. نگهدار سلامتی. نیروهای. مسلح. همیشه در پناه خدا
      • عرفان IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 7
        سلام دورد بر عوامل که این قاچاقچیان را گرفتند این قاچاقچیان هستند که گرانی را در کشور رواج دادن همینا هستند که مردم کشور ما را به این روز رساندن همینا هستن که ما غذای خوب شده ارزو خانه شده رویا ماشین شده رویا همینا هستن که الان طلاق زیاد شده و خیلی چیزا............
    • مسعود IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      4 4
      پاسخ
      درود سردار# این لوازم اومده برای خودرو خارجی که وارد شده# قراره برخورد و کشف و ظبط باشه# وارد کننده و عوامل چرا دستگیر نمیشوند
    • ناشناس IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      4 1
      پاسخ
      ممنون وتشکر از زحمات شما، خب پولش چی میشه چقدر درسال قاچاق میلیاردی میشه ولی هنوزبا کمبود بودجه مواجه هستیم مردم از درد وگرسنگی و گرانی دارن طاقت میارن پس چرا خرج جوونهایی که از نداری و گرانی پشت سر هم طلاق میگیرن نمی‌کنید
    • ,امین حسینی IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 3
      پاسخ
      خدا قوت جان برکفان
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 1
      پاسخ
      قاچاق مواد مخدر و اون قاچاقچیاودزدای کله گنده رو ول کردین چسبیدین به یه مشت بدبخت افتخارم میکنید
    • مم IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 5
      پاسخ
      دولت جز بهانه گیری ازملت که کار دیگر نداردفقط میخاد مردم سرکیسه کند
    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه یکی قاچاق میگیره یکی رشوه میگیره وقاچاق وارد میشه این چه عدالتی است
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خاطرتان جمع بشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
    • جعفر IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      همین کالاهای ضبط شده را امسال رافقط حساب کنیم میشه چندین برابر بودجه پولش کجا میره کی میخوره خدا می‌داند و همیشه هم کمبود بودجه هست جریمه هاشون هم بماند خدا می‌داند چه بخور بخوری هست ملت خواب وخواب زده

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