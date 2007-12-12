به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی با اشاره به توجه ویژه شبکه چهار به فیلم کوتاه گفت: "این شبکه از مدتها پیش با مجموعه "پخش آزاد دانشجویی" که هم اکنون روزهای شنبه ساعت 17:30 پخش میشود، به نمایش آثار کوتاه تمایل نشان داد و سعی داشت تا به این حرکت که کمتر مرود توجه قرار گرفت، بپردازد."
وی در ادامه افزود: "در این روند تصمیم گرفتیم به این برنامه در حیطه دیداری بیشتر بپردازیم و ماحصل این تفکر باعث شد شبکه چهار به پخش فیلمهای کوتاه ارزشمند اقدام کند. در این برنامه سعی خواهد شد با ساختاری جذاب و متفاوت از برنامههای رایج، ضمن معرفی سازنده هر اثر و نمایش فیلم آن را با تامل بیشتر در معرض قضاوت قرار دهیم."
سرپرست تامین برنامه شبکه چهار خاطرنشان ساخت: "در هر قسمت با کارگردان و سایر عوامل فیلم گفتگو و بخشهایی از پشت صحنه هر فیلم پخش خواهد شد. در نمایش هر فیلم سعی خواهیم کرد بخش گفتگو نیز توسط عوامل فیلم تهیه شود و بیننده ضمن آشنایی با کارگردان و نقطه نظرات او درباره فیلمش بتواند با ریتم و محتوای آن ارتباطی منسجمتر برقرار کند."
رحیمی هدف از تولید این برنامه را ارزشگذاری بهتر برای هر فیلم دانست و افزود: "در این اقدام فرصتی پیش خواهد آمد تا بازخوردهای وسیع و متفاوت ایجاد شود، چرا که داوری هر فیلم با نمایش آن از رسانه ملی به صورت گستردهتر انجام خواهد شد، زیرا ارزیابی اینگونه فیلمها بیشتر در محافل کوچک هنری صورت میگیرد."
وی همچنین از ارزیابی فیلمهای کوتاه از طریق سایتهای سازمان صدا و سیما به وسیله مخاطبان در آینده نزدیک خبر داد. به اعتقاد رحیمی یکی از دلایل توجه شبکه چهار به این نوع فیلمسازی، تنوع داستان، ریتم، تصویربرداری و سایر نشانههای موجود فیلم کوتاه است.
سرپرست تامین برنامه شبکه چهار در پایان افزود: "بسیاری از این فیلمها با توجه به پروسه تولید کوتاه با مسائلی چون کمبود بودجه و امکانات فنی توانستهاند جوایز مهمی را در سطوح داخلی و بینالمللی به دست آورند. شبکه چهار سیما از کلیه فیلمسازان دعوت میکند تا برای پخش آثارشان از این شبکه اقدام کنند."
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