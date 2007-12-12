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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

به دستور رئیس قوه قضائیه؛

شیوه نامه ثبت رسمی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور تهیه می شود

شیوه نامه ثبت رسمی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور تهیه می شود

رئیس قوه فضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد تا شیوه نامه ثبت رسمی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور را تهیه و تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی دیروز درنامه ای به رئیس سازمان ثبت اعلام کرد: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور این شیوه نامه را با همکاری وزارت امور خارجه تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه  برساند.

روز گذشته همچنین دومین جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه از طریق ویدئو کنفرانس با ایرانیان مقیم آلمان برگزار شد.

براساس این گزارش ، در این دیدار تعدادی از هموطنان درگفتگو با آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از مشکلات اصلی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مسائل مربوط به ثبت رسمی ازدواج و طلاق عنوان کردند.

این دستور، دیروز در حاشیه برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس رئیس قوه قضائیه با هموطنان مقیم آلمان صادر شد.

کد مطلب 603477

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