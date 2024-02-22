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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

مدیرکل منابع طبیعی اردبیل:

۲۶ سازه آبخیزداری در استان اردبیل افتتاح می‌شود

۲۶ سازه آبخیزداری در استان اردبیل افتتاح می‌شود

اردبیل- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی ۲۶ سازه آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار بیش از۲۰۹ میلیارد ریال در استان اردبیل افتتاح می‌شود.

محمود قلیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته منابع طبیعی امسال تعداد ۲۶ پروژه آبخیزداری و آب‌خوانداری با اعتبار بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل اجرای عملیات آبخیزداری، مدیریت روان آب‌های سطحی و کنترل سیلاب بوده که در شهرستان‌های سرعین، کوثر، گرمی، اصلاندوز، اردبیل، خلخال، نیر و انگوت اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: با افتتاح پروژه‌های آبخیزداری و آب‌خوانداری در هفته منابع طبیعی در استان ۹۵۰ خانوار از مزایای این پروژه‌ها در ۱۶ روستای استان برخوردار خواهند شد.

قلیزاده با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش مردم با مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: امیدواریم با مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها گام بلندی در راستای ارتقای سطح منابع طبیعی و آبخیزداری برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: پروژه‌های یاد شده با هدف کنترل سیل و رسوب و تقویت پوشش گیاهی، تقویت آب چشمه‌ها و قنوات، کاهش اثرات خشکسالی و تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی اجرایی شده‌اند.

کد مطلب 6034772

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