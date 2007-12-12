لزوم توجه اساتید دانشگاه علوم بهزیستی به نمایه شدن مقالات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهربانو نخعی امروز در مراسم هفته پژوهش و تقدیر از فعالان پژوهشی این دانشگاه افزود: دانشگاه به دلیل رسالتی که در حوزه اجتماعی بر عهده دارد باید تعداد طرح های ارتباط با صنعت، تحقیقات بالینی و مقالات چاپ شده در سایتهای معتبر بین المللی را به صورت ایندکس شده افزایش دهد.

وی با اشاره به اهداف و سیاستهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در امر پژوهش در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و میان مدت یادآور شد: این برنامه ریزی کمک می کند که دانشگاه بتواند پس از این مدت زمانی به عنوان مرجع تحقیقاتی و تصمیم سازی و تدوین سیاستهای مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی، معلولین و توانبخشی انتخاب شود.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تأکید کرد: دانشگاه در نظر دارد بر اساس برنامه ریزی در یک افق 2 تا 5 ساله به قطب علمی و تحقیقاتی حوزه رفاه اجتماعی و توانبخشی با تأکید بر سلامت اجتماعی، جسمانی و روانی تبدیل شود .

وی از انجام تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه و رسیدن به اهداف عینی ترسیم شده در افزایش تولید علم، تعداد طرحهای مصوب چند مرکزی، همکاریهای علمی با مراکز معتبر و تعداد تحقیقات مصوب مبتنی بر اولویت تا 70 درصد و تا پایان سال آینده به عنوان مهمترین اهداف چشم انداز کوتاه مدت پژوهشی دانشگاه نام برد.

نخعی از راه اندازی مقدماتی سایت پرتال دانشگاه آن در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه هزینه زیادی برای بخش فناوری اطلاعات پرداخت کرده است اما تعداد مقالات هیئت علمی دانشگاه چندان رضایت بخش نبوده است و انتظار می رود این مقالات به خصوص در گروههای دارای دانشجویان دکتری تخصصی روند صعودی داشته باشد.

وی در خصوص جذب بودجه تحقیقاتی نیز خاطرنشان کرد: جذب بودجه های تحقیقاتی سازمانهای مرتبط مانند سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی از برنامه های دانشگاه است و انتظار می رود با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه برای انجام طرح های مشترک، اعضای هیئت علمی نیز به این موضوع به صورت جدی تر وارد شوند.