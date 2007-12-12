  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

رئیس دانشگاه تاکید کرد:

لزوم توجه اساتید دانشگاه علوم بهزیستی به نمایه شدن مقالات

لزوم توجه اساتید دانشگاه علوم بهزیستی به نمایه شدن مقالات

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خواستار توجه بیشتر هیئت علمی این دانشگاه به چاپ مقالات و ایندکس شدن آن در سایت های بین المللی معتبر و طرحهای تحقیقاتی مشارکتی چند مرکزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهربانو نخعی امروز در مراسم هفته پژوهش و تقدیر از فعالان پژوهشی این دانشگاه افزود: دانشگاه به دلیل رسالتی که در حوزه اجتماعی بر عهده دارد باید تعداد طرح های ارتباط با صنعت، تحقیقات بالینی و مقالات چاپ شده در سایتهای معتبر بین المللی را به صورت ایندکس شده افزایش دهد.

وی با اشاره به اهداف و سیاستهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در امر پژوهش در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و میان مدت یادآور شد: این برنامه ریزی کمک می کند که دانشگاه بتواند پس از این مدت زمانی به عنوان مرجع تحقیقاتی و تصمیم سازی و تدوین سیاستهای مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی، معلولین و توانبخشی انتخاب شود.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تأکید کرد: دانشگاه در نظر دارد بر اساس برنامه ریزی در یک افق 2 تا 5 ساله به قطب علمی و تحقیقاتی حوزه رفاه اجتماعی و توانبخشی با تأکید بر سلامت اجتماعی، جسمانی و روانی تبدیل شود .

وی از انجام تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه و رسیدن به اهداف عینی ترسیم شده در افزایش تولید علم، تعداد طرحهای مصوب چند مرکزی، همکاریهای علمی با مراکز معتبر و تعداد تحقیقات مصوب مبتنی بر اولویت تا 70 درصد و تا پایان سال آینده به عنوان مهمترین اهداف چشم انداز کوتاه مدت پژوهشی دانشگاه نام برد.

نخعی از راه اندازی مقدماتی سایت پرتال دانشگاه آن در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه هزینه زیادی برای بخش فناوری اطلاعات پرداخت کرده است اما تعداد مقالات هیئت علمی دانشگاه چندان رضایت بخش نبوده است و انتظار می رود این مقالات به خصوص در گروههای دارای دانشجویان دکتری تخصصی روند صعودی داشته باشد.

وی در خصوص جذب بودجه تحقیقاتی نیز خاطرنشان کرد: جذب بودجه های تحقیقاتی سازمانهای مرتبط مانند سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی از برنامه های دانشگاه است و انتظار می رود با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه برای انجام طرح های مشترک، اعضای هیئت علمی نیز به این موضوع به صورت جدی تر وارد شوند. 

کد مطلب 603479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها