به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در همایش فرزندآوری و جوانی جمعیت در تالار اجتماعات دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با اشاره به اینکه فرزندان عامل افزایش سرمایه معنوی والدین هستند، افزود: وجود فرزندان در خانه از عوامل مهم امنیت و استحکام خانواده است که با وجود فرزندان بیشتر رزق و روزی خداوند بر آن خانواده سرازیر می‌شود.

وی حضور فرزندان در خانواده را موجب برکات دنیوی و اخروی و زمینه ساز بی نیازی برشمرد و اظهار کرد: طبق روایات دینی فرزند آوری به عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی زوجین مورد تاکید قرار گرفته است.

آل هاشم به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر ارتباط مستقیم افزایش رزق و روزی با ازدواج و تولد فرزندان اشاره و اضافه کرد: چه بسیار خانواده‌ها داریم که به رغم مشکلات مادی با تولد فرزندان خود صاحب خانه و اموال دنیوی علاوه بر اجر اخروی شده‌اند و اینها نشان دهنده الطاف خداوند به زوج‌هایی است که فرزندآوری را منشأ برکت می‌دانند.

وی وجود فرزندان بیشتر را عاملی برای پایداری ازدواج و جلوگیری از طلاق والدین عنوان کرد و یادآور شد: بی فرزندی و کم فرزندی باعث تزلزل خانواده است و فضای خالی به وجود می‌آورد و باعث تضاد و بی علاقگی به زندگی می‌شود، در حالی که وجود فرزندان زیاد در خانه باعث شیرینی و استحکام زندگی است.

آل هاشم افزود: در ازدواج‌هایی که به فرزندآوری فکر نمی‌شود مانند طی کردن مسیر بدون مقصد است و مسافران آن در یک جایی خسته می‌شوند و در معرض از هم پاشیدگی قرار می‌گیرند که برای جامعه و فرهنگ کشور بسیار خطرناک است.

وی به اهمیت برگزاری انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان اسلام و انقلاب دنبال اهداف شوم خود هستند نه به فکر مردم ایران و تمام تلاششان تضعیف نظام اسلامی است و مردم کشور باید به هوش باشند و طبق وظیفه خود، در این انتخابات حضور پررنگ داشته باشند.

آل هاشم تضعیف نظام دینی و اقتدار ملی، جدا کردن مردم و انقلاب و ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور را از اهداف اصلی دشمنان نظام و انقلاب دانست و گفت: حضور پرشور و مشارکت بالای مردم در انتخابات همه نقشه‌های آنان را نقش برآب می‌کند و عظمت مردم ایران را به رخ جهانیان خواهد کشید.