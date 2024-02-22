تأمین مسکن کمک به معیشت خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح پنجشنبه در آئین قرعه‌کشی و واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن در روستای دوست‌آباد بخش مرکزی شهرستان مشهد اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد درآمد خانواده‌ها برای تأمین مسکن هزینه می‌شود و اجرای طرح نهضت ملی مسکن اقدام مهمی در راستای حل این مشکل و کمک به معیشت خانواده‌ها است.

فرماندار مشهد با بیان اینکه تا پیش از این، در روستاها زمینی برای ساخت‌وساز مسکن واگذار نمی‌شد، گفت: خوشبختانه در راستای نهضت ملی مسکن، چند ماهی است که در روستاهای شهرستان مشهد هم به متقاضیان زمین واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر قطعه به دو نفر واگذار می‌شود، گفت: با هدف افزایش سرعت ساخت و ساز این واحدهای مسکونی روستایی، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به آنها پرداخت می‌شود.

داوری تصریح کرد: این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود و مالکان امکان خرید و فروش این زمین‌ها را نخواهند داشت.

فرماندار مشهد با بیان اینکه همزمان با آغاز ساخت‌وسازها، دستگاه‌های خدمت رسان زیرساخت‌های آب، برق و گاز را فراهم می‌کنند، گفت: مالکان می‌توانند بعد از واگذاری زمین، کار دریافت پروانه و ساخت‌وساز را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه به منظور تسریع در آغاز عملیات ساختمانی، فرآیند صدور پروانه را سرعت بخشیده‌ایم، اظهار کرد: با هدف تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، دولت ۵۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و برای پرداخت باقیمانده هزینه نیز، شورای اسلامی و دهیاری تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرد.

داوری با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند، خاطرنشان کرد: همه باید در سرنوشت کشور نقش آفرینی کنیم و نسبت به حضور در انتخابات بی تفاوت نباشیم.

فرماندار مشهد با اشاره به رقابت ۵۲۷ کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات، افزود: برای هر کرسی نمایندگی در این حوزه انتخابیه بیش از ۱۰۰ نفر با هم رقابت می‌کنند.

داوری خاطرنشان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات، زمینه انتخاب نمایندگانی با پشتوانه و قدرت مردمی بالاتر را فراهم می‌کند.