به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سرایی، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تلاش سپاه حضور حداکثری مردم در انتخابات است و جز این هیچ مأموریت دیگری برای خود متصور نیست. همه باید برای مشارکت حداکثری پای کار باشند. باید ظرفیت اجتماعی افراد برای دعوت مردم به حضور در انتخابات فعال شود.

وی به انتقاد و گلایه مردم و ایثارگران درباره لیست بندی ها گفت: توصیه ما این است؛ بعضی دوستان که در جایگاه‌هایی نشسته و برای جبهه انقلاب لیست تهیه می‌کنند، باید دقت کنند که افراد باید برای انقلاب هزینه داده باشند. امروز نکند ما از مسائل انقلاب عدول کنیم.

حجت‌الاسلام سرایی با بیان اینکه افرادی که به نام انقلاب در لیست قرار می‌گیرند باید انسان‌های بزرگ و انقلابی باشند، افزود: مبادا کاسب‌کارانه رفتار کنیم مبادا بگوئیم «آقا آورده شما چیست؟»، نه این‌ها غلط است. این موارد با روح مردم سالاری دینی در تضاد است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، افزود: در واقع نگاه نکنیم که آورده این فرد چیست، بلکه نگاه کنیم ببینیم این فرد از هر جهت تعهد و تدّین داشته و خوش‌نام و وفادار به انقلاب باشد؛ عزم، اراده، نفوذناپذیری و ایستادگی در برابر دشمنان و افراد ناصالح و… همه پارامترهایی است که مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) به ما یاد داده‌اند. اینها شاخص کاندیدای اصلح است.

وی ادامه داد: مرعوب نشدن مقابل دشمن، ساده‌زیستی، دوری خود و وابستگان از اشرافی‌گری و… از دیگر مولفه‌هایی است که مقام معظم رهبری به ما درطول سال‌های متمادی گوش‌زد کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سرایی، با ترسیم شعاع حرکت کاندیداهای مجلس، تصریح کرد: داوطلبان باید مردمی و آشنا به درد مردم، خدمت‌گذار، اعتقاد عمیق و واقعی به امامین انقلاب، تقید به مسائل اخلاقی، پرهیز از معامله‌گری، و توجه به مسائل طبقات محروم جامعه، تثبیت مواضع عزت‌آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه را داشته و با پرهیز از هزینه‌کرد از بیت‌المال و… بتواند به یک داوطلب ایده‌آل مجلس تبدیل شود و باید در انتخاب اصلح به این موارد توجه شود.