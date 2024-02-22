پایش مسایل فرهنگی و تبلیغی در مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار کرد: نقش رسانه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و اعتقادی بسیار پررنگ و اثرگذار است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت خبر و رسانه در جامعه افزود: آمار بازدید و مخاطب خبر و رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رحمتی با بیان اینکه مخاطب شناسی در حوزه رسانه بسیار ضرورت دارد، گفت: بقا و قوام بخشی یک رسانه به ذائقه شناسی و مخاطب شناسی آن وابسته است.

وی با اشاره به فضای رقابتی در حوزه خبر و رسانه افزود: کش و دانش‌های مخاطبان پس از انتشار خبر باید مورد واکاوی قرار گیرد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر به تشریح سیاست‌ها و رویکردهای این رسانه پرداخت و بیان کرد: مهر عمدتاً به دغدغه‌های فرهنگی می‌پردازد و پایش مسائل فرهنگی و تبلیغی از رویکردهای این رسانه است.

رحمتی با اشاره به بهره گیری از تمام توان خبرنگاران در خبرگزاری مهر اضافه کرد: با توجه به کمتر بودن خبرنگاران مهر به نسبت دیگر رسانه‌ها اما با تمام توان و ظرفیت کار می‌کند.