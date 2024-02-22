یک هزار قطعه زمین در شهرستان کوهبنان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی فداکار، پیش از ظهر پنجشنبه در آئین قرعه‌کشی طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت شهرستان کوهبنان با بیان اینکه بخش عمده هزینه زندگی مردم مربوط به حوزه مسکن است افزود: هم اکنون تأمین زمین در استان کرمان انجام شده و در همه استان به غیر از شهرستان‌های کرمان و سیرجان، زمین به صورت ویلایی واگذار می‌شود، لذا مردم خود مالک می‌شوند و از همه ظرفیت‌های مالی خود و تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت دوباره شرکت زغالسنگ تا تابستان ۱۴۰۴، عنوان کرد: واگذاری شرکت زغالسنگ از زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد به شرکت صدر تأمین در حال انجام است و آینده خوبی در انتظار شرکت زغالسنگ خواهد بود.

وی افزود: تغییرمالکیت شرکت زغالسنگ یکی از بزرگ‌ترین کارهای انجام شده در استان کرمان است.

وی با اشاره به کاهش سود وام‌های مسکن به ۱۸ درصد، تصریح کرد: مبلغ قسط وام‌های مسکن نیز در دو سال اول کمتر خواهد بود.

استاندارکرمان افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال حداقل ۱۵ هزار قطعه زمین تا پایان سال به مردم واگذار می‌شود.