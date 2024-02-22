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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

جانشین مرزبانی استان بوشهر:

محموله پوشاک قاچاق در آب‌های استان بوشهرکشف شد

محموله پوشاک قاچاق در آب‌های استان بوشهرکشف شد

بوشهر- جانشین مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور تجاری با کشف بیش از ۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا محقق ظهر پنج شنبه در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و برخورد قاطعانه با قاچاقچیان اظهار داشت: دریابانان طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند یک فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر، شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کالا در مرزهای آبی استان بوشهر، هزار و ۳۰۰ ثوب انواع پوشاک مردانه و زنانه کشف شد.

سرهنگ محقق با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی و توقیف یک فروند شناور، تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6034826

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