به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا محقق ظهر پنج شنبه در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و برخورد قاطعانه با قاچاقچیان اظهار داشت: دریابانان طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند یک فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر، شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کالا در مرزهای آبی استان بوشهر، هزار و ۳۰۰ ثوب انواع پوشاک مردانه و زنانه کشف شد.

سرهنگ محقق با اشاره به دستگیری یک قاچاقچی و توقیف یک فروند شناور، تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.