حزب الله خواستار شناسایی عاملان ترور مدیر عملیات ارتش لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است : ترور جنایتکارانه ای که شهید سرتیپ فرانسوا الحاج را هدف قرار داد، (در واقع) فرماندهی ارتش و نقش بزرگ ملی آن و حمایتش از امنیت و ثبات داخلی و عقیده آن مبتنی بر مقاومت در برابر اشغالگری و پایبندی اش بر استقلال کشور را هدف قرار داده است.

در بخش دیگر بیانیه خواسته شده است که برای شناسایی مجرمان و مجازات آنها تلاش شود.

از سوی دیگر "عصام ابوجمرا" سرلشکر بازنشسته و از رهبران جریان ملی آزاد در این رابطه تصریح کرد: این تجاوز احتمالا به حوادث اردوگاه نهرالبارد مربوط می شود.

لازم به ذکر است در انفجاری که صبح امروز در منطقه بعبدا در بیروت(در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری) رخ داد، دست کم چهار نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.