به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی عصر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر خبرگزاری مهر در گیلان اظهار کرد: دوست دارم رشت را به عنوان محل زندگی انتخاب کنم.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به نقش گیلان در رخدادهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی در کشور بیان کرد: گیلان نقش تعیین کننده‌ای در پایه گذاری دین تشییع در کشور داشته است.

رحمتی با بیان اینکه آوازه اعتقادی مردم گیلان به آن سوی مرزها رسیده است، گفت: گیلان زادگاه مفاخر دینی و ارزشی فراوان است که باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به نقش گیلانی‌ها در آزادسازی نبل و الزهرا افزود: گیلانی‌ها در جبهه محور مقاومت و دفاع از حرم خوش درخشیدند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با تاکید بر لزوم پرداختن به شهدای مدافع حرم گیلانی بیان کرد: کمتر به شهیدان محمدخانی و حسین پور (شهید قمی) پرداخته شده است.

رحمتی با بیان اینکه رسانه‌ها دنبال جناح بندی سیاسی‌ها نباشند، گفت: خبرگزاری مهر بدون توجه به رنگ بندی سیاسی در راستای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات است.