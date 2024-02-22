رونمایی از خودروهای جدید شهرداری تبریز با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که با حضور استاندار آذربایجان شرقی، شهردار تبریز و جمعی از مقام‌های استانی و شهری برگزار شد ،۵۰۰ دستگاه تاکسی درون شهری تبریز، ۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین آتش نشانی شهرداری تبریز، ۳۸ دستگاه خودروی ۶ تنی تخصیصی به شهرداری‌های استان، ۳۵ دستگاه ماشین آلات سنگین سازمان پسماند تبریز و۱۰ دستگاه اتوبوس شهری شهرداری تبریز رونمایی شد.