امام خمینی (ره) اراده مردم را مبنای اداره کشور کرد

حجت الاسلام سعید جاویدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: انتخابات با حضور پرشور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی سبب افزایش وحدت و همدلی می‌شود و دستاوردهای بسیاری به همراه خواهد داشت.

امام جمعه شهرستان سروستان با تاکید بر اینکه امیدآفرینی باید مبنای کار کاندیداها باشد گفت: طرفداران کاندیداها از ناامید کردن مردم با هدف جذب رأی یا تخریب رقبا بپرهیزند و اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.

وی ۱۱ اسفند را روزی سرنوشت‌ساز در ترسیم آینده کشور دانست و گفت: مردم سروستان نیز همانند دیگر مردم ایران با حضور خود پای صندوق‌های رأی و انتخاب فرد اصلح پیشرفت آینده کشور را رقم بزنند.

امام جمعه سروستان در ادامه گفت: حضور مردم پای صندوق آرا و مشارکت در عرصه انتخابات نوعی مردم سالاری دینی است که با انقلاب ۵۷ محقق شد و آمدن حضرت امام (ره) باعث شد امور مملکت با اراده‌ی مردم پیش برود و نباید انتخابات را دست کم بگیریم.

وی افزود: پیامبر (ص) به مردم اعتماد زیادی داشت و حضرت امام خمینی (ره) هم با پیروی از ایشان به مردم اعتماد کرد و مردم سالاری دینی باعث به وجود آمدن جمهوری اسلامی شد و همین مردم سالاری دینی زمینه‌سازی برای وارثان و صالحان است زیرا در دین ما نیز وعده داده شده که مردم مستضعف پیشوایان و وارثان روی زمین خواهند شد.