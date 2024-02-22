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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

در مسابقات ستارگان کشور؛

خراسان شمالی نائب قهرمان مسابقات فوتوالی کشور شد

خراسان شمالی نائب قهرمان مسابقات فوتوالی کشور شد

بجنورد_ رییس هیات ورزش روستایی و عشایری خراسان شمالی گفت: نماینده خراسان شمالی نایب قهرمان مسابقات فوتوالی ستارگان کشور شد.

مجید اسماعیل زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پنجمین دوره جام ستارگان فوتوالی ایران، با حضور ۸ تیم برتر فوتوالی ایران در اهواز برگزار شد.

وی در ادامه افزود: در فینال این رقابت‌ها خراسان شمالی با نتیجه ۲بر۱ در برابر نماینده یزد شکست خورد و نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.

رئیس هیأت ورزش روستایی و عشایری خراسان شمالی خاطر نشان کرد: مصطفی احمدی و رحمان یزدانی اعضای تیم فوتوالی خراسان شمالی در این رقابت‌ها بودند و مصطفی احمدی بازیکن ارزنده بجنوردی با تصمیم کمیته برگزاری مسابقات بهترین بازیکن این رقابت لقب گرفت.

کد مطلب 6034867

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