مرتضی سخایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات گروهی بسکتبال قهرمانی رده کشوری نوجوانان در حالی برگزار خواهد شد که تیم استان قم نیز به آن مسابقات اعزام می شود.
رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: مسابقات گروه D از چارچوب دور رفت مرحله دوم مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان ایران ۵ تا ۷ اسفند برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این رقابت ها ۵ تیم به میزبانی طبیعت اسلامشهر شرکت می کنند و تیم خانه بسکتبال قم نیز ۳ بازی در این مرحله پیشرو دارد.
سخایی بیان کرد: تیم نوجوانان قم به سرمربیگری جواد شهره غلامی در این رقابتها حضور دارد.
وی افزود: این تیم نیمه دوم بهمن امسال میزبان دور برگشت بازی های گروه H بود و همراه با طبیعت اسلامشهر مجوز صعود کسب کرد.
وی برنامه بازی های نماینده قم در مسابقات را به شرح زیر عنوان کرد:
شنبه ۵ اسفند: خانه بسکتبال قم - مهر پارسا
یکشنبه ۶ اسفند: خانه بسکتبال قم - کنکو تهران
دوشنبه ۷ اسفند: خانه بسکتبال قم - شکلّی تهران
نظر شما