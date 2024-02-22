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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

اعزام بسکتبالیست‌های نوجوان قمی به رقابت‌های کشوری

اعزام بسکتبالیست‌های نوجوان قمی به رقابت‌های کشوری

قم- رییس هیات بسکتبال استان قم از اعزام بسکتبالیست های نوجوان این استان به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

مرتضی سخایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات گروهی بسکتبال قهرمانی رده کشوری نوجوانان در حالی برگزار خواهد شد که تیم استان قم نیز به آن مسابقات اعزام می شود.

رییس هیات بسکتبال استان قم افزود: مسابقات گروه D از چارچوب دور رفت مرحله دوم مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان ایران ۵ تا ۷ اسفند برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این رقابت ها ۵ تیم به میزبانی طبیعت اسلامشهر شرکت می کنند و تیم خانه بسکتبال قم نیز ۳ بازی در این مرحله پیش‌رو دارد.

سخایی بیان کرد: تیم نوجوانان قم به سرمربیگری جواد شهره غلامی در این رقابت‌ها حضور دارد.

وی افزود: این تیم نیمه دوم بهمن امسال میزبان دور برگشت بازی های گروه H بود و همراه با طبیعت اسلامشهر مجوز صعود کسب کرد.

وی برنامه بازی های نماینده قم در مسابقات را به شرح زیر عنوان کرد:

شنبه ۵ اسفند: خانه بسکتبال قم - مهر پارسا

یکشنبه ۶ اسفند: خانه بسکتبال قم - کنکو تهران

دوشنبه ۷ اسفند: خانه بسکتبال قم - شکلّی تهران

کد مطلب 6034876

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