نگاه و راهبرد تبلیغات به عرصه فرهنگ و هنر تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی عصر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر خبرگزاری مهر در گیلان اظهار کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی مجری منویات مقام معظم رهبری در سرفصل‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه نگاه سیاسی و جناحی در سازمان تبلیغات اسلامی معنا ندارد، افزود: خط فکری و اندیشه سازمان تبلیغات اسلامی برگرفته از مقام معظم رهبری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه فعالیت این سازمان فراجناحی است، گفت: نگاه و راهبرد ما به عرصه فرهنگ و هنر تخصصی است.

نجفی با بیان اینکه نگاه تخصصی به عرصه رسانه بسیار ضرورت دارد، گفت: فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در قالب‌های تخصصی و ادامه دار دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مردمی سازی فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی افزود: توانمندسازی و ارتقای مجموعه‌های فرهنگی مردم نهاد در اولویت سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به محدودیت‌های امکانی و زیرساختی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در کنار محدودیت‌های زیرساخت و امکانی یکی از ثروتمندترین سازمان‌ها از لحاظ برخورداری از مجموعه‌های مردمی است.

نجفی گیلانی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای خبرگزاری مهر بیان کرد: این خبرگزاری در حوزه مطالبه گری و امیدآفرینی اقدامات خوبی انجام داده است.