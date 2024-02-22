۱۳۲۰ دانش آموز رای اولی در شهرستان مرزی خواف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار در مرحله پیش ثبت نام ۱۴۲ نفر ثبت نام اولیه داشتند که از این تعداد ۱۳۷ نفر آقا و ۵ نفر خانم بودند.

فرماندار خواف بیان کرد: در مرحله دوم که باید ثبت نام خود را قطعی می‌کردند از ۱۴۲ نفر ۹۰ نفر ثبت نام قطعی خود را انجام دادند.

وی افزود: از ۹۰ نفر ۸۵ نفر آقا و ۵ نفر خانم ثبت نام خود را نهایی و در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار ۵۴ نفر تأیید صلاحیت شدند که ۵۰ نفر آقا و ۴ نفر خانم بودند.

عباسپور گفت: در ادامه در سیر صلاحیت کاندیدها نظر نهایی شورای نگهبان از تعداد ۹۰ نفر کاندید قطعی ۴۵ نفر صلاحیتشان تأیید که تعداد ۴۲ نفر مرد و ۳ نفر خانم هستند.

فرماندار خواف در ادامه بیان کرد: ما در شهرستان ۱۳۲۰ دانش آموز رأی اولی داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان خواف یک شهرستان تلفیقی است بیشتر از آنکه احزاب در شهرستان فعالیت داشته باشند مسبوق به سابقه است که بیشتر با نگاه مذهبی مردم کاندید مورد نظر خود را انتخاب می‌کردند البته این دوره با گذشت زمان و اتفاقاتی که افتاده و در سطح شهرستان رقم خورده است و همچنین انتظارات و توقعاتی که سطوح مختلف دارند برآوردها و برسی میدانی ما نشان می‌دهد که مردم قرار است با مطالعه کاندیدای مورد نظر را انتخاب و خیلی وابسته به جناح خاص یا مذهب خواستی نباشند.