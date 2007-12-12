صدرنشینی شناگران نفت امیدیه، گرگان تابلو و نفت تهران در دومین روز

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها که از صبح روز گذشته آغاز شده است، امروز در مواد 200 متر مختلط انفرادی، 1500 متر آزاد، 100 متر پروانه، 50 متر قورباغه و 4 در 200 متر آزاد تیمی پیگیری شد .



صبح امروز و درجریان مسابقات 100 متر پروانه رهام پیروانی جوان ترین شناگر حاضر در لیگ برتر از تیم تربیت بدنی فارس موفق شد با ثبت زمان 54/18/1 دقیقه به میزان 91/3 ثانیه رکورد رده سنی زیر 10 سال کشور را کاهش دهد . نتایج مسابقات امروز به شرح زیر است :



200 مترمختلط انفرادی :1- شاهین برادران از تیم نفت امیدیه با زمان 41/16/2 دقیقه، 2- سعید آشتیانی از تیم هیئت شنای قزوین با زمان 57/17/2 دقیقه، 3- احمد رضا جلالی از تیم گرگان تابلو با زمان 95/18/2 دقیقه

100 متر پروانه :1- اشکان شرف زاده از تیم نفت امیدیه با زمان 13/58 ثانیه، 2- گامر دیلانچیان از تیم گرگان تابلو با زمان 51/00/1 دقیقه، 3- وحید هاشم پور از تیم نفت امیدیه با زمان 50/01/1 دقیقه

50 متر قورباغه : 1- مهران فرج زاده از تیم گرگان تابلو با زمان 95/31 ثانیه، 2- محمد دلجو از تیم کارتن مشهد با زمان 26/32 ثانیه، 3- احسان بخشمندی از تیم نفت تهران با زمان 31/33 ثانیه

1500 متر آزاد :1- سامان سالاری از تیم نفت تهران با زمان 30/37/17 دقیقه، 2- سهیل آشتیانی از تیم نفت امیدیه با زمان 01/05/18 دقیقه، 3- احمد رضا جلالی از تیم گرگان تابلو با زمان 19/42/18دقیقه

4 در 200 متر آزاد تیمی : 1- تیم نفت امیدیه (محمد بیداریان ، محمد ناظری ، سهیل آشتیانی و شاهین برادران) با زمان 90/22/8 دقیقه، 2- تیم گرگان تابلو (احمد رضا جلالی ، امیر ریاحی ، گامر دیلانچیان و پدرام مالدار قصری) با زمان 03/35/8 دقیقه، 3- تیم کارتن مشهد (سروش خواجگی ، فرهاد فیاض ، پاشا وحدتی و هومن ریاحی) با زمان 29/38/8 دقیقه



دور چهارم از مرحله دوم لیگ برتر شنا عصر امروز با برگزاری پنج ماده 200 متر آزاد، 50 متر پروانه، 100 متر قورباغه، 100 متر کرال پشت و 4 در 100 متر آزاد تیمی به پایان خواهد رسید .

رقابت های لیگ برتر شنای باشگاه های کشور در چهار مرحله برگزار می شود که تاکنون تهران میزبان دو مرحله از این رقابت ها بوده است. مرحله سوم و چهارم این رقابت ها بهمن و اسفند ماه جاری در اهواز و تهران برگزار خواهد شد .