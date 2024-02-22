داوطلبان مجلس و هواداران آنها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

احمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات پیش رو اظهار کرد: ضمن فراهم شدن زمان تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، احزاب و هواداران حمایت خود را شروع می‌کنند که امیدواریم یابندگی انتخابات و شور و نشاط خوبی بین مردم ایجاد شود تا زمان انتخابات فرا برسد.

وی ادامه داد: داوطلبان و هواداران به چارچوب قانونی انتخابات توجه کرده و نظم و انضباط را برقرار کنند.

وی افزود: داوطلبان و هواداران اخلاق انتخاباتی را رعایت و از تخریب یکدیگر خودداری کنند تا فضای امن و سالم رقابتی ایجاد شده و با مشارکت گسترده مردم انتخابات خوبی را رقم زنیم.

وحیدی یادآور شد: همه همکاری کنند و به نظم و امنیتی که مسئولین مقرر کرده، عمل کنند و همکاری کرده داوطلبین، احزاب و هواداران ضمن حفظ تلاش شور انگیز در صحنه انتخابات و معرفی خود در چارچوب قانونی، نظم و انضباط رعایت شود.