کشته شدن 50 عضو طالبان / بمبگذاری انتحاری در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع امروز در بیانیه ای اعلام کرد: طی دو روز نبردهای سنگین در نزدیکی شهر موسی قلعه در ولایت جنوبی هلمند بیش از 50 عضو طالبان کشته شدند.

طبق این بیانیه درگیریها در منطقه سانجین در نزدیکی موسی قلعه و پس از آن رخ داد که طالبان از این شهر بیرون رانده شدند. نیروهای خارجی و ارتش افغان روز دوشنبه شهر موسی قلعه را پس از آنکه 10 ماه در تصرف طالبان بود، طی عملیات مشترکی باز پس گرفتند.



در حالی که دو روز گذشته، خبرهایی درباره سقوط مهمترین پایگاه طالبان در افغانستان به دست نیروهای ائتلاف و افغان منتشر شد، اما روز گذشته روزنامه گاردین به نقل از سخنگوی نظامیان انگلیسی در افغانستان اعلام کرد که پیشروی نیروهای افغان با حمایت نیروهای ائتلاف به مرکز موسی قلعه همچنان ادامه دارد.



خبر دیگر اینکه امروز یک بمبگذار انتحاری خودروی حامل مواد منفجره را در نزدیکی کاروان نیروهای ارتش افغانستان در شهر قندهار منفجر کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته و دو سرباز افغان و چهار غیرنظامی مجروح شدند.